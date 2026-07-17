УЕФА готви сурова санкция на ЦСКА и Дери Сити след безредиците в Ирландия

Столичният гранд ЦСКА продължава участието си в Лига Европа, след като преодоля ирландския Дери Сити с общ резултат от 5:3 в първия кръг на предварителната фаза. "Армейците" победиха с 3:2 в първия мач, след което записаха успех с 2:1 в реванша. Срещата на ирландска земя обаче не премина без напрежение. Двубоят беше прекъснат за близо 15 минути през второто полувреме заради инциденти между привърженици на двата отбора. Стигна се до нахлуване на терена, което принуди съдията да прибере футболистите в съблекалнята.

Девет нарушения на правилника на УЕФА на Дери Сити - ЦСКА

Случилото се на стадион "Брендиуел" бе напълно недопустимо и логично привлече вниманието на УЕФА. От европейската футболна централа образуваха спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА, съобщиха колегите от Sportal.bg. В него има общо девет обвинения срещу двата тима - четири за ирландците и пет за българските рекордни шампиони. Очаква се скоро да бъдат обявени санкциите за Дери и ЦСКА.

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От УЕФА отбелязват, че нарушенията на Дери Сити са следните: нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана. Българският клуб пък ще понесе наказание за хвърляне на предмети, расистко/дискриминационно поведение от страна на феновете, щети по стадиона, нарушения на обществения ред, както и на основните правила за прилично поведение на служител. Към момента не е ясно за кой служител на "армейците" става въпрос.

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