Национал на България смени отбора в Турция – ще играе в Лига 1 вместо в Суперлигата!

Национал на България смени клубната си принадлежност в Турция и през новия сезон ще играе във второто ниво на местния футбол – Лига 1. Става въпрос за 28-годишното крило Здравко Димитров, който се присъедини към тима на Мардин 1969 Спор. Новината бе съобщена официално от ръководството на отбора. Както е известно, за последно фланговият футболист носи екипа на Амедспор, с който спечели промоция за Суперлигата, но в крайна сметка родният национал ще продължи кариерата си в състава на Мардин.

Здравко Димитров подписа договор за 2 години с Мардин 1969 Спор

Здравко Димитров преминава в Мардин 1969 Спор като свободен агент, след като договорът му с Амедспор изтече. Българският футболист вече премина задължителните медицински прегледи в новия си клуб, след което подписа договора си, който е за срок от две години. Ръководството на турския тим представи официално Димитров и му пожела успех с „червено-синята“ фланелка. Мардин ще бъде четвъртият турски клуб, в който родния национал ще играе, след като той вече носи екипите на Сакарияспор, Бодрум и Амедспор.

Новакът в Лига 1 приветства родното крило

„Вярваме, че със своя опит, характер и качества Здравко Димитров ще има значителен принос за постигането на нашите цели. Пожелаваме му успешна кариера с „червено-синята“ фланелка и се надяваме този трансфер да бъде от полза за нашата общност“, се казва в официалната информация на Мардин 1969 Спор.

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