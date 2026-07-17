Бивш халф на Университатя: На Левски няма да им е лесно, румънците са много сериозен отбор!

Бивш халф на Университатя предупреди футболистите и треньорския щаб на Левски, че трябва да бъдат много внимателни в мачовете между двата тима. Става въпрос за българския полузащитник Антони Иванов, който от години игра в Румъния и дори е носил екипа на отбора от Крайова. Както е известно, двата тим се изправят един срещу друг във втория квалификационен кръг на Шампионска лига.

Иванов, който в момента носи екипа на Херманщат Сибиу, говори пред колегите от „Мач Телеграф“. Той сподели, че през миналия сезон е играл няколко мача срещу състава на Университатя Крайова и съперниикът на „сините“ наистина е много сериозен отбор.

Антонио Иванов знае какво е да се изправиш срещу Университатя

„Университатя е наистина много сериозен отбор. Според мен първенството на Румъния е по-силно от това в България. Усетил съм го. През миналия сезон имах възможността да играя няколко пъти срещу Крайова. Гледах ги и ги анализирахме, което е нормално, мога да кажа, че имат доста качествен състав. Няма да е лесно на Левски. Университатя в атака е много опасен отбор. Нападателите им Ал Хамлави и Ентим са много добри футболисти. Те имат вероятно над 20 гола за миналата кампания. Умеят да разкъсват противниковата отбрана и се възползват от всяка една неточност от тяхна страна“.

„Освен това атакуващият им халф Баярам притежава един отличен поглед върху играта и се е стиковал по отличен начин с нападателите. Баярам може да играе и като ляво крило, което допълнително им дава опции в предни позиции. Много силен играч и е национал на Румъния. Внимание винаги трябва да се обърне и на Александру Чикалдау, който също е национал на Румъния. Бърз е и техничен. Перфектен изпълнител на статични положения. Той играе най-често в халфовата линия на Крайова. Офанзивен футболист е. Умее да бележи и да дава асистенции“.

„Освен това имат един млад талант, който също създава доста главоболия на противниците си. Става дума за Давид Матей. Той е на 19 години, но го чака голямо бъдеще. В атака имат много опции и са доста опасни. Левски трябва определено да внимава с тях. В халфовата линия, но с по-дефанзивни функции, е Анзур Меквабишвили. Той е национал на Грузия и умее да руши играта на противниците. През този сезон и в защита са много стабилни. Привлякоха украинеца Романчук, който е също с отлични показатели. Умее да изнася добре топката и не оставя празни пространства за нападателите срещу него“.

„Във всички линии са стабилни и като цяло няма да са лесни тези мачове за Левски. Въпреки всичко, стискам палци на Левски и се надявам да успеят да ги преодолеят. „Сините“ също имат много качествени футболисти и успяха да се подсилят през това лято“, заяви родният полузащитник.

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