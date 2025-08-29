Бивш треньор на ЦСКА скочи на Керкез: Стига недомлъвки! Време е от клуба да кажат кой го доведе

Бившият треньор на ЦСКА Александър Станков скочи критикува остро настоящия наставник на тима Душан Керкез. Както е известно, "армейците" са спечелили едва три точки в първите пет мача под ръководството на босненския специалист. Те записаха три равенства и две загуби, последната от които дойде от ЦСКА 1948 миналата седмица. ЦСКА загуби с 0:1 на Националния стадион "Васил Левски". След края на срещата Керкез изрази надежда, но отново бе изключително критичен към представянето на футболистите му.

Станков критикува Керкез

Думите му след поредното разочарование не се хареса на бившия наставник на "червените" Александър Станков. Той даде интервю пред "Мач Телеграф", в което критикува Керкез, че "говори с недомлъвки" и призова за отговори: "Не искам да влизам в ролята на вечния недоволен и критикар, но Керкез трябва да има смелостта да излезе и да каже истината. Гледах и слушах много внимателно пресконференцията след мача с ЦСКА 1948 и отново видях, че той говори с недомлъвки – този е виновен, онзи не си свършил работа. Обаче без имена, всичко е анонимно, половинчато. В крайна сметка е добре и от ЦСКА някой да каже кой доведе Душан Керкез? Как той се оказа на това място, при положение, че е имало много кандидатури?"

"Да, трябва да отбележим, че в играта на ЦСКА в неделя имаше някаква искра, живец. Но какво от това, като отборът е на 15-о място в класирането? Смешно е да говорим за искра и живец след петия мач от началото на първенството и когато разликата от първите отбори е 10 точки. Трябва коренна промяна в ЦСКА на всички нива, иначе ще продължим като в онази любима фраза "Играли смо добро, али сме немали шанса", каза още Станков.

Керкез ще се надява да докаже на критиците си, че има място в ЦСКА, тази събота. "Армейците" гостуват на отбора на Славия, който също преживява труден старт на сезона. Една от звездите на "белите" говори за представянето на Керкез.