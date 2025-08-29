Кандидат за поста на Керкез: Бивш треньор на ЦСКА "милее" за клуба и би се върнал, ако бъде поканен

В ЦСКА продължават да търсят изход от кризата. Както е известно, "армейците" все още търсят първата си победа за сезона, след като спечелиха едва три точки в изминалите пет кръга от Първа лига. До този момент тимът, воден от Душан Керкез, записа три равенства и две загуби. Слабото представяне на "червените" предизвиква сериозни въпроси около бъдещето на босненския специалист начело.

Още един кандидат за поста на Керкез

Голяма част от "червената" общност призовава Керкез да бъде освободен от поста. Легенди на клуба настояват Стойчо Младенов да влезе в ролята на спасител. Но сега друго име, добре познато на "Армията", прикова вниманието. Става въпрос за Милен Радуканов. Както е известно, бившият футболист на "армейците" веднъж вече беше начело на отбора - през 2011 година, когато ЦСКА спечели Купата и Суперкупата на България под негово ръководство. Името му често се свързва със завръщане в клуба, а сега брат му Мирослав призна, че той би го направил.

Мирослав Радуканов даде специално интервю пред "ТОПСПОРТ", в което коментира настоящата ситуация на ЦСКА и възможността брат му Милен отново да поеме отбора. Според него Милен ще се върне, ако получи покана, защото "милее за клуба": "Ако го поканят, предполагам, че ще се върне. Той си ги следи отблизо, милее си за клуба. Болно му е за всичко, което се случва, и че отборът не върви. Но се надяваме, че сега с новия стадион и с всичките надежди, които таят привържениците, всичко ще се оправи."

По-рано днес самият Душан Керкез призна, че е готов да си тръгне при едно условие.