Близък до школата на Интер: Никола Илиев напуска, ЦСКА чака отговор

Офертата на ЦСКА е да вземе Никола Илиев под наем. Очаква се съвсем скоро Интер да даде отговор на "червените", като Фабио Алампи уверява, че българският талант няма да остане в Милано през новия сезон 2023/2024.

ЦСКА е готов да заплати известна сума за наема на Илиев, а също така и да заплаща цялата заплата на футболиста. Припомняме, че Никола Илиев премина в Интер през 2020 година. През миналата есен той дебютира и за мъжкия национален отбор на България.

В същото време се появиха информации, че ЦСКА може да вземе без пари играч, оценяван на 4 млн. евро.

