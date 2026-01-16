Бойко Величков: Можем да очакваме да има още нови в ЦСКА, целта е тимът да печели трофеи и да доминира в българския футбол!

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков обяви, че е възможно в следващите дни в тима да пристигнат още нови футболисти. Както е известно, до момента „армейците“ привлякоха шестима играчи, но селекцията остава отворен процес. Босът на „червените“ говори пред колегите от „Спортал“ като коментира всички наболели теми около клуба. Той бе категоричен, че основната цел пред него и колегите му е ЦСКА да печели трофеи и да доминира в българския футбол.

Бойко Величков също така сподели, че не всички нови играчи в ЦСКА са скъпоструващи, както се твърди. Той допълни, че на този етап „червените“ изостават сериозно от отборите в челото на Първа лига, но това не им пречи да мечтаят за нещо по-сериозно през този сезон.

Селекцията в ЦСКА

„Със сигурност е доста положителен факт, а именно възможността за Христо Янев и щабът му да започнат от началото на подготовката с огромна част от предвидените попълнения. В този ред на мисли работата е улеснена от гледна точка на това да няма изоставащи и наваксващи със своето физическо състояние. И, естествено, с приспособяването си към новия колектив, новите изисквания – въобще към новата среда. Така че един положителен факт, който се надявам дългосрочно да покаже своето позитивно въздействие в отбора“.

„Можем да очакваме да има нови играчи. Привличането на нови състезатели, и разделите с настоящите са част от ежедневието на един клуб. Особено, когато е в процес на преустройство, а ние сме в такъв момент. Не виждам нищо лошо във факта да има достатъчно на брой играчи за определени позиции, за да има нужната конкуренция, която да дава възможност на треньора и да ротира, и да изисква повече, и да вдига класата на представянето. Не искам да си мислите, че всички наши нови попълнения са скъпоструващи, в никакъв случай. Напротив. Оптимално се следят процесите кой по какъв начин да бъде привлечен с оглед моментното му състояние като договорни отношения и с оглед перспективата пред него“.

Целите пред ЦСКА

„Всички, които обичат ЦСКА, очакват представянето на терена да догонва и да е адекватно на тези други инвестиции. Представянето на терена трябва да бъде доказателство, че тези инвестиции са направени именно заради това. Да може ЦСКА да печели трофеи, да доминира в българския футбол. Това са дългосрочните цели със сигурност. Да не кажа и средносрочните. Тази цел не зависи от нас. Можем да си поставим за цел да подготвим добре отбора чрез този лагер. След това новите играчи да бъдат интегрирани по най-бързия начин, да знаят какво се изисква от тях от страна на треньорите. Следващата много важна стъпка е да се печелят всички двубои, които предстоят. Оттам нататък да се надяваме, че другите могат да сбъркат. Гледаме нашето си представяне и това, което зависи от нас, да бъде свършено максимално според отворилите ни се възможности“.

„Иска ни се мечтите да станат реалност. Знаем, че сме в ситуация като изоставащ точково в първенството отбор, която, във връзка и с това, което преди малко ме попитахте за евентуалното наваксване до първото място, знаем, че ще бъде много трудно, но ние мечтаем. Искаме да се подготвим по начин, по който да се доближим максимално напред. Да се представим на ниво, на което оценката на нашите привърженици да бъде позитивна, положителна за начина, по който нашите играчи са се раздали в двубоите, за начина, по който сме постигнали добри резултати. Нашите амбиции няма да свършат с края на това първенство. Напротив. Смятам, че правопропорционално с времето амбициите и съответно очакванията към представянето на отбора ще бъдат все по-високи“, заяви спортният директор на ЦСКА.

