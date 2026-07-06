Най-новият в ЦСКА: Идвам с голямо желание за работа и да помогна на отбора (ВИДЕО)

Най-новото попълнение на ЦСКА – Жан-Филип Гбамин, използва официалната страница на клуба, за да направи обръщение към феновете на „червените"“. Както е известно, котдивоарският централен защитник пристига в тима от Борисовата градина от Метц и е четвъртият нов футболист на родния гранд след Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору.

Гбамин няма търпение да заиграе за ЦСКА

„Здравейте, армейци. Много съм щастлив, че съм тук. Идвам с голямо желание за работа и да помогна на отбора. Ще дам всичко от себе си във всеки мач и във всяка тренировка. Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици. Нямам търпение да играя пред вас. Очаквам с нетърпение да се срещнем на стадиона“, сподели Гбамин.

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