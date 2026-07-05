Спешна чистка на "Герена": Левски се опитва да се отърве от разочарование

Левски няма да може да разчита на Мустафа Сангаре в двата мача срещу Борац Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Въпреки че нападателят постепенно увеличава натоварванията и вече тренира по-интензивно, треньорът Хулио Веласкес не възнамерява да поема излишен риск с възстановяването му.

Карл Фабиен остана извън сметките за Шампионска лига, а шефовете вече преговарят за неговото преотстъпване

Очаквано извън списъка останаха още Стипе Вуликич и Мазир Сула. Хърватският защитник продължава рехабилитацията си след операция на стъпалото, докато Сула наскоро претърпя хирургическа интервенция заради херния и също няма да бъде на разположение.

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Сред отсъстващите е и Карл Фабиен. Французинът продължава да се готви по индивидуална програма и до момента няма записана нито една минута в летните контроли. В последните седмици той прекарва по-голямата част от времето си във фитнеса, а в момента се възстановява заедно със Сангаре. Според информация на "Мач Телеграф" на "Герена" вече сериозно обмислят раздяла с Фабиен. От клуба търсят вариант той да бъде преотстъпен, за да се освободи място в състава и поне частично да бъде намалена финансовата тежест от неговата заплата.

Французинът изглежда далеч назад в йерархията на Хулио Веласкес и дори при пълно възстановяване трудно би получил сериозен шанс за изява. До този момент ръководството на Левски се въздържаше от по-категорични действия заради средствата, инвестирани в привличането на Фабиен. Засега обаче той не успява да оправдае очакванията, а договорът му със столичния клуб е до лятото на следващата година. Ако иска да получи шанс за нов контракт или да убеди треньорския щаб, футболистът първо трябва да се възстанови напълно и да започне да трупа игрови минути.

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