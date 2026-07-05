ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 05.07.2026

Днешният спортен ден ще предложи на зрителите множество преживявания от различни дисциплини. Феновете на моторните спортове ще могат да се насладят на Гран При на Великобритания и участието на българския лъв Никола Цолов във Формула 2. Продължава и Световното първенство по футбол, а днес ще се срещнат отборите на Бразилия и Норвегия, както и Мексико и Англия. В програмата има още колоездене, баскетбол, тенис и голф.
Какво може да гледате по телевизията днес:
05.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: 8 часа на Сузука Евроспорт 2
10.25 Формула 3, Гран при на Великобритания Диема спорт 3
12.00 Формула 1, академия: Гран при на Великборитания Диема спорт 3
13.15 Формула 2, Гран при на Великобритания Диема спорт 3
13.30 Тенис : Уимбълдън Евроспорт 2
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Формула 1, Гран при на Великобритания Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, България – Норвегия Би Ти Ви
23.00 Бразилия – Норвегия БНТ 1, БНТ 3
01.00 Наскар, състезание в Чикаго МАХ Спорт 1
03.00 Мексико – Англия БНТ 1, БНТ 3