ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 05.07.2026

Днешният спортен ден ще предложи на зрителите множество преживявания от различни дисциплини. Феновете на моторните спортове ще могат да се насладят на Гран При на Великобритания и участието на българския лъв Никола Цолов във Формула 2. Продължава и Световното първенство по футбол, а днес ще се срещнат отборите на Бразилия и Норвегия, както и Мексико и Англия. В програмата има още колоездене, баскетбол, тенис и голф.

Какво може да гледате по телевизията днес:

05.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: 8 часа на Сузука Евроспорт 2

10.25 Формула 3, Гран при на Великобритания Диема спорт 3

12.00 Формула 1, академия: Гран при на Великборитания Диема спорт 3

13.15 Формула 2, Гран при на Великобритания Диема спорт 3

13.30 Тенис : Уимбълдън Евроспорт 2

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Формула 1, Гран при на Великобритания Диема спорт 3

19.30 Баскетбол, България – Норвегия Би Ти Ви

23.00 Бразилия – Норвегия БНТ 1, БНТ 3

01.00 Наскар, състезание в Чикаго МАХ Спорт 1

03.00 Мексико – Англия БНТ 1, БНТ 3