Левски ще закърпва дупки с нападател от Първа лига: вече помогна на „сините“ веднъж

15 ноември 2025, 09:13 часа 439 прочитания 0 коментара

Не е тайна, че в Левски има криза с крилата и Хулио Веласкес иска да се сдобие с нов флангови футболист през зимата. От „Герена“ са хвърлили око на крилото на Арда Андре Шиняшики, пише Мач Телеграф. Бразилецът с японски корени вече помогна на „сините“ веднъж през сезона, като вкара за Арда при победата над Лудогорец с 3:2. Така Левски остана на 11 точки пред разградчани, въпреки загубата от ЦСКА с 0:1.

Шиняшики е побеждавал и ЦСКА във важен мач

През пролетта именно Шиняшики вкара на ЦСКА в баража за участие в Европа и прати мача в продължения, а след това се стигна и до дузпи. Там Арда победи „армейците“ и това няма как да не е зарадвало феновете на „Герена“. През този сезон Андре Шиняшики е изиграл 14 мача, в които е вкарал 1 гол и е дал 4 асистенции. Според сайта Transfermarkt пазарната му стойност е 600 000 евро. В Арда бразилецът пристигна през зимата със свободен трансфер от Азербайджанския Нефтчи, а преди това е играл и в МЛС.

Андре Шиняшики

Шиняшики няма да заема място за чужденец в Левски

Любопитно е да се отбележи, че е представляван от агенция, с която Левски е имал работа през лятото. Друг неин клиент е Андре Кловиш, когото от „Герена“ искаха да привлекат, но в крайна сметка си остана във Визеу. Добрата новина за Левски е, че Андре Шиняшики има италианско гражданство и няма да заема място за чужденец извън Европейския съюз. „Сините“ са на първо място във временното класиране на Първа лига с 35 точки от 15 изиграни мача – 11 победи, 2 равенства и 2 загуби.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Първа лига Арда Кърджали
