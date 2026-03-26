Босът на ЦСКА 1948 отново избухна в социалните мрежи – чака награда от ФИФА и УЕФА

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, използва социалните мрежи, за да похвали отношението на клуба към националните отбори. „Червените“ изпращат шестима национали по време на настоящата международна пауза. Това са Георги Русев (България), Марто Бойчев (България U19), Даниел Медина (Боливия), Лаша Двали (Грузия), Мамаду Диало (Мавритания) и Егор Пархоменко (Беларус).

Докато останалите се правят на хитри и контузени, ние отново сме си най-коректни към националните отбори😉 Чакаме награда от ФИФА и УЕФА 😊 #ЦСКА #работимкоректно Posted by Tzvetomir Naydenov on Wednesday, March 25, 2026

Както е известно, националният селекционер Александър Димитров не повика нито един футболист от Лудогорец за мачовете от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, а единственият с повиквателна от Левски - Кристиан Димитров, отпадна от състава поради контузия.

„Докато останалите се правят на хитри и контузени, ние отново сме си най-коректни към националните отбори. Чакаме награда от ФИФА и УЕФА“, написа Найденов в социалните мрежи.

