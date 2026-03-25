Треньорът на Дунав не спести критики: Далеч сме от Първа лига

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов даде мнението си след загубата на своя тим срещу ЦСКА II.

“На много работи отдавам загубата, но основното е, че не изглеждаме добре. И то не само днес. Причините са в подготовката или по-скоро липсата на такава и това си личи. Естествено, че голяма част от футболистите започва да им личи. Трябва да направим така, че да променим манталитета и желанието. Припряност видях. Прекалено много за отбор, който има претенции за efbet Лига. Днес по-добрият отбор победи.

Напряга ги футболистите преднината пред втория. Прекалено много ги напряга. Поне това, което виждам. Ако играем така, нищо добро не ни чака. Не искам да давам надежди. Казах, че efbet Лига е много далеко. Повтарям го от месеци. Това, че някой и хората очакват някакви чудеса - ние не сме отборът, който може да представи чудеса. Ако не тичаме, не се влагаме, нямаме никаква разлика с последния. Всичко друго са празни приказки”, заяви Чиликов.