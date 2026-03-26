Александър Димитров: Имаме цели в турнира FIFA Series, ще подходим с уважение към Соломоновите острови

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров говори пред медиите преди първия двубой на тима на приятелския турнир FIFA Series. Както е известно, „лъвовете“ са в Джакарта, където утре ще се изправят срещу състава на Соломоновите острови. На 30-ти пък представителният ни тим ще срещне победителя от двойката Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

Димитров заяви, че той и футболистите му имат цели, които да изпълняват на турнира FIFA Series. Селекционерът на България бе категоричен, че Соломоновите острови са с доста по-нисък рейтинг от нашия, но въпреки това родните футболисти ще подходят с уважение и респект към съперника.

„Имаме 1-2 въпроснителни относно състава“

„Радваме се, че сме тук, за втори път сме на турнир от FIFA Series. Сега са два пъти повече участниците отпреди две години. Благодарим на домакините за прословутото добро гостоприемство и се фокусираме върху това да победим утре. Имаме цели в този турнир. Основната ни цел е да надградим, това ми е трети лагер с отбора, срещу Грузия постигнахме в София позитивен резултат. Още тогава казах, че това трябва да послужи за добра основа за нашето развитие“.

„Рейтингът на Соломоновите острови е под нашия, но ще подходим с нужното уважение и респект, надявам се да наложим още от самото начало нашия стил на игра срещу такъв съперник. Срещу Испания, Грузия и Турция беше различно, но сега трябва да променим нашия стил и се надявам да доминираме през целия мач. Имаме 1-2 въпросителни относно състава. Всички тук искаме да вземат участие в турнира, стига да са здрави. Постоянно разговаряме с играчите относно аклиматизацията. Целта да вземем по-млади играчи беше именно краткото време за аклиматизация“.

„Соломоновите острови са далеч от класата на отборите от световните квалификации, които срещнахме. И от тази на Индонезия. Но трябва да се предпазим от неприятни грешки срещу подобни съперници. Няма отбор, който ако го подцениш, да не може да те изненада. Те със сигурност се срещат за първи път с европейски отбор, ще бъдат мотивирани от тази гледна точка. Със сигурност няма да излязат предварително загубили, защото играят срещу България“.

„Кой ще бъде капитан на България беше логичният въпрос? „Няма да бъде Десподов, няма да е и Груев. Надявам се всички да са лидери утре. Капитанът ще го научите утре 120 минути преди мача“, обясни Александър Димитров.

