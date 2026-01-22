Босът на Септември: Трябва да се радваме на инвестициите, които правят Лудогорец и ЦСКА

Собственикът на Септември София Румен Чандъров коментира ситуацията в българския футбол и наболелите теми около най-популярния спорт у нас. Босът на столичани говори пред колегите от „Спортал“ сподели, че трябва да се радваме на инвестициите, които правят Лудогорец и ЦСКА, тъй като по този начин ще се вдигне нивото на родния футбол. Той също така обърна внимание и на битката за титлата в Първа лига.

Румен Чандъров сподели и мнението си относно телевизионните права у нас. Той разкри, че Септември е взел 350 хиляди лева от цялата сума, но тези пари не стигат за никъде. Босът на столичани допълни, че през миналата година клубът му е генерирал приходи от близо 2,5 милиона лева и е горе-долу на нулата.

Румен Чандъров коментира наболелите теми в българския футбол

„За първите места ще е много трудно. Левски, засега, има предимство, но не е затворен мачът, както се казва. Отзад същата работа. Интересно е. В момента Левски играе най-добре, според мен. Мисля, че и Разград ще се стабилизират. Двете ЦСКА и те. Ще е интересно. При всички положения не става по-слаб. Влизат всякакви чуждестранни футболисти. Има конкуренция. Отпред е интересно, отзад е интересно. Нали така? Значи има интрига. Щом тя е налице, ще има и развитие. За бъдеще - не знам. Докато не започнат да вливат телевизиите по-сериозни пари, за да се вдигне нивото на футболистите, които влизат в България, няма как да стане“.

„Основният източник по целия свят са телевизионните права, публиката и трансферите. Те всички канали са ни запушени. Дотук ги изброих три. Разбирате ли го? Как да стане? Телевизионни права - 350 000. По-добре без тях. Те не ни оправят нищо по никакъв начин, най-много съдийските. Това не е сериозно. Тогава защо имаме очаквания? Не можем да имаме очаквания“.

„Когато някой търси удари под кръста, значи не е уверен в себе си. Не цитирам и визирам никой. Какви удари под кръста? Излизаш, играеш и каквото стане. Това е спорт. Какво се плашиш? Първи си, продължаваш, но сега, според мен, ще им влезе големият проблем - напрежението. За Левски говоря. Но не вярвам да има удари под кръста. Смятам, че са достатъчно добри, за да не им повлияят тези удари под кръста, както казват. Надявам се като левскар, но е спорт. Няма да е лесно. Седем точки са и много, и малко. Ако успеят да се съхранят най-вече психически, да не се оставят напрежението да ги събори, няма да има проблем“.

„Държавата се бори да има инвестиции в страната. Във футбола се случват две сериозни инвестиции и да не се радваме. Как да не се радваме? Това ще издърпа и другите. Няма как да не стане. Досега беше един отбор. Сега стават два. Утре са три, четири. Тогава ще вдигнем нивото на българския футбол, но това е един период от време, който трябва да мине“, каза собственикът на Септември.

