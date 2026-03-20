Ботев Пловдив си връща острие: най-добрите му показатели са при „канарчетата“

Ботев Пловдив не е в най-доброто си състояние. „Канарчетата“ преминаха през 4-ма треньори този сезон, като решението дали да се търси нов наставник за следващия сезон почти е готово. Освен в точките, „жълто-черните“ изостават и в головата разлика – до този момент през сезона, те са отбелязали 30 попадения и са допуснали 36. Според колегите от „Мач Телеграф“ те ще търсят ново попълнение на върха на атаката и едно от иманата, които оглавяват списъците им е това на Атанас Илиев.

Атанас Илиев има 21 участия за гол в 35 мача за Ботев Пловдив

Решението дали Ботев Пловдив ще си търси нов треньор е близко до окончателно. На „канарчетата“ им трябват и нови футболисти, ако искат да подобрят играта и съответно класирането си. Според източници те са се насочили към тарана Атанас Илиев. Той игра за пловдивския гранд през сезон 2020/21. Това беше и една от най-добрите му кампании, като вкара 18 гола и даде 3 асистенции в 35 мача във всички турнири. Това прави по средно 0.6 директни участия за гол на мач.

Още: Лудогорец разпиля Спартак Варна, Чочев няма спирка в Първа лига

Илиев играе в ЦСКА 1948

Второто най-добро постижение на Атанас Илиев е в Добруджа – по 0.52 приноса за гол средно на мач, а третото е в Монтана – по 0.5 директни участия за гол средно на мач. За добричлии той вкара 15 гола, но не даде нито една асистенция в 29 мача, а за монтанчани отбеляза 58 попадения и подаде за 11. В момента Илиев играе за ЦСКА 1948, като от началото на сезона е изиграл 27 мача, като е вкарал 5 гола и е дал 1 асистенция във всички турнири. След изиграването на 26 срещи Ботев Пловдив е на 11-то място в Първа лига с 30 точки.

Още: Левски изпраща национал на международен турнир, ЦСКА – не