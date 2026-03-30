България - Индонезия: Кога и къде да гледаме финала на FIFA Series 2026

Националният отбор по футбол на България излиза днес срещу тима на Индонезия във финала на приятелския турнир FIFA Series 2026, който се провежда на индонезийска земя. "Лъвовете" стигнаха до мача за първото място, след като на полуфиналите разгромиха Соломоновите острови с 10:2. Сега възпитаниците на Александър Димитров ще се надяват на нов положителен резултат, който да им даде самочувствие в преследването на по-големи цели в бъдеще.

В колко часа и по коя телевизия да гледаме националния отбор по футбол

България замина за Индонезия с множество критики и подигравателни коментари заради съперниците, срещу които ще се изправи. От националния отбор и от Българския футболен съюз обаче се противопоставиха на тези коментари, като футболисти, треньори, ръководители влязоха в открита престрелка с критикуващите ги. Извън лагера на националния отбор останаха основни играчи като Илия Груев и Лукас Петков, които отказаха участие поради лични причини.

Иначе в националния отбор не бяха повикани и играчи като капитана Кирил Десподов, Антон Недялков и Ивайло Чочев, като основанието бе, че те имат много изиграни мачове и да се даде шанс на други футболисти. В същото време пък бе повикан Кристиян Димитров от Левски, което предизвика други противоречия заради битката за титлата между "сините" и Лудогорец. Той обаче в крайна сметка не замина заради контузия. Отборът на Димитров излиза срещу Индонезия днес (30 март) от 16:00 часа българско време.

Мачът на България с Индонезия ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите България - Индонезия НА ЖИВО в Sportlive.bg, а още спортни новини ще намерите и в спортната секция на Actualno.com.