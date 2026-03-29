На ужасен терен: Лидерът във Втора лига с трети мач без победа, Черноморец продължи впечатляваща серия (Резултати)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе записа трети пореден мач без победа. "Драконите" завършиха 1:1 при визитата си на Черноморец Бургас в двубой от 26-ия кръг на първенството. На ужасния терен в Несебър Радослав Апостолов се възползва от много сериозна неточност на стража Мартин Каишев, за да открие резултата в средата на първото полувреме. В 39-ата минута Яя Драме изравни с глава. Така "акулите" продължиха серията си от 7 срещи без поражение.

Дунав и Черноморец не се победиха

Двубоят стартира, съпроведен от дъжд, което беше повлияло на терена. В 11-ата минута вратарят на домакините се намеси. Черноморец отговори с опасна атака, завършила с изстрел в аут на Стайков. В 26-ата минута младият страж Каишев допусна фрапантна грешка. Той владееше топката, но се разсея и позволи на Апостолов да я открадне, след което за халфа остана лесната задача да вкара за 1:0.

"Драконите" изтърваха още две положения, преди да инкасират гол в 39-ата минута. Драме засече центриране отдясно, а Китанов не се намеси по най-добрия начин - 1:1. През втората част темпото спадна, а най-интересното идваше от статични положения. Състоянието на терена ставаше все по-лошо. В 60-ата минута Салах завърши впечатляващия си индивидуален рейд с удар в аут.

Главният съдия Мариян Гребенчарски два пъти не уважи претенции на Денислав Минчев за нарушения на границата на наказателното поле. Към края на мача Дилчовски завърши добра атака на Дунав с шут, който премина опасно близо до целта. Така тимът на Георги Чиликов остана на върха с 59 точки - 8 пред Фратрия, който е с мач повече. Черноморец заема шеста позиция с 35 пункта.

Резултати от 26-ия кръг на Втора лига

Черноморец 1919 (Бургас) – Дунав (Русе) – 1:1

Етър (Велико Търново) - ЦСКА II (София) – 3:1

Марек (Дупница) – Спартак (Плевен) – 0:0

Спортист (Своге) – Локомотив (Горна Оряховица) – 0:1

