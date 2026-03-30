Умишлено заразяване с ХИВ и венерически болести за Станимир Хасърджиев

Районната прокуратура внася в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски, които бяха арестувани през октомври 2025 г. по обвинение в престъпление, свързано с принуда, използване на оръжие и наркотици. По информация на БНТ спрямо Хасърджиев има повдигнати обвинения за умишлено заразяване на хора с ХИВ и венерически болести, както и за принуда с използване на оръжие, блудство и наркотици, за което са обвинени и другите двама - Росен Белов и Симеон Дряновски.

Защо д-р Хасърджиев бе арестуван

Припомняме, че д-р Хасърджиев, заедно с още мъже – актьорът от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски – са обвинени в престъпление, свързано с принуда, притежание на оръжие и наркотици. До арестите се стигна след сигнал, подаден през септември 2025 г. от 20-годишен мъж.

По разкази на майката на пострадалия, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там обаче бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин". По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

Софийският районен съд остави в ареста д-р Хасърджиев и Дряновски, докато на актьора Белов и на гръцкия гражданин бе наложена мярка "домашен арест", която по-късно отново бе променена и двамата бяха върнати под стража. През декември подсъдимите отново бяха оставени в ареста, като им бяха добавени обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали

След арестите Националната пациентска организация, чийто председател беше Хасърджиев, се отрече от него и го обвини в докарването на организацията до пълен колапс. Театър "София" излезе с позиция, в която обяви, че отстранява актьора Росен Белов от участие в представления до изясняване на случая. От театъра заявиха, че "на сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни".

Детска театрална работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", където Белов е бил преподавател, също го отстрани, а бившият служебен министър на културата Бачев заяви, че не вижда как неговата школа е замесена в скандала, въпреки че Белов е преподавал в нея.

