29 март 2026, 17:45 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Интерес от Англия и Русия към титуляр на ЦСКА

Сериозен интерес към себе си е разпалил титулярният страж на ЦСКА - Фьодор Лапухов, от началото на пролетния полусезон. Неговото име беше свързано с два сериозни клуба тези дни от руското издание "Спорт Експрес".

Руснаците по-напористи?

Става дума за руския Спартак (Москва), където е играл Ивелин Попов, и английския Саутхемптън, в момента на шесто място в Чемпиъншип. Руската медия не коментира колко е сериозен интересът към 22-годишния вратар от Острова, но този на московския тим е "сериозен", според тях.

Добра статистика за беларусина

Беларуският национал пристигна в столичния гранд в началото на 2025 година. През настоящия сезон той изигра 23 мача за тима, в които запази 10 сухи мрежи и допусна 17 попадения.

ЦСКА плати за таланта 650 000 евро преди малко повече от година. Според transfermarkt.com актуалната му цена на трансферния пазар е 1,5 милиона евро.

Адриана Димитрова Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Фьодор Лапухов
