В битка срещу пролетна депресия - да си върнем вкуса към живота

Пролетта обикновено се свързва с възраждането на живота, обновление и прилив на енергия. Но при някои хора този период се превръща във време на емоционален срив и катаклизми. Според резултати от редица проучвания, приблизително 15-20% от хората изпитват депресивни симптоми именно през пролетните месеци. Сред специалистите по психология това явление е известно като пролетна депресия или пролетно афективно разстройство и то има по-остри симптоми от подобните състояния през есента и зимата. На какво се дължи това и как да се преодолее пролетната меланхолия?
Невробиологични механизми
Съвременната невронаука обяснява пролетната депресия като сложно взаимодействие между биохимични, хормонални и циркадни фактори. Промените в нивата на серотонин и мелатонин, които регулират настроението и циклите на сън-бодърстване имат ключова роля. Анализ от 2023 г., публикуван в Journal of Affective Disorders, който включва данни от 47 проучвания, обхващащи над 120 000 пациенти, показва статистически значимо 28%-но увеличение на честотата на обостряния на депресивното разстройство през пролетта в сравнение с други сезони. Хората с анамнеза за биполярно разстройство са особено уязвими.
Рязкото увеличаване на дневните часове нарушава установената функция на супрахиазматичното ядро на хипоталамуса, основният циркаден регулатор на тялото. При предразположени към депресия хора, това предизвиква десинхронизация на биологичния часовник. Проучване от 2024 г. на Университета в Питсбърг установява, че пациентите с пролетна депресия изпитват 2-3 часа забавяне на фазата на циркадния си ритъм спрямо нормалното, което корелира с тежестта на симптомите.
Специфична симптоматика
Пролетната депресия има специфична симптоматика, която я отличава от класическия депресивен епизод. Типичната триада включва депресивно настроение, апатия и парадоксална хиперсомния (състояние, при което човек изпитва силна умора след дълъг период на сън или чувство на дезориентираност при събуждане), свързани с увеличаване на дневните часове. Повечето пациенти се оплакват от тежка апатия, нарушена концентрация, постоянна сънливост и намалена работоспособност, настъпили през март месец, която обикновено се повтаря през годините по едно и също време. Често при тези хора се наблюдава дефицит на витамин D.
Биохимични рискови фактори
Мащабно проучване, проведено в скандинавските страни през 2023 г., включващо 8500 души, установява пряка връзка между ниските нива на витамин D и риска от развитие на пролетна депресия. При пациенти с ниски нива на витамин D рискът от пролетни депресивни епизоди може да се увеличи 3,2 пъти. Дефицитът на магнезий също играе значителна роля. Този минерал участва в над 300 биохимични реакции, включително синтеза на серотонин. Според Американската психиатрична асоциация до 60% от пациентите с депресия имат недостатъчни нива на магнезий.
Психологически механизми
Когнитивният модел на пролетната депресия предполага наличието на неадаптивни вярвания и завишени очаквания, свързани със сезона. Хората несъзнателно очакват, че идването на пролетта автоматично ще подобри настроението им и ще увеличи енергията им. Когато това не се случи, възникват разочарование и самокритика, които изострят депресивните симптоми.
Повечето пациенти, обърнали се към специалист заради пролетната си депресия споделят за нарастваща тревожност и апатия през април. "Всички са щастливи от пролетта, така че трябва да има нещо нередно с мен" или "Би трябвало да се чувствам енергичен през пролетта", смятат някои. Социалният натиск и сравнението с други чрез социалните медии изострят негативните преживявания. Проучване, извършено през 2024 г. установява, че активното използване на социалните медии е свързано с тежестта на пролетните депресивни симптоми при млади хора на възраст 18-35 години.
Практически препоръки за превенция
1. Излагане на светлина
Прекарването на повече време на естествена светлина сутрин стабилизира циркадните ритми. Препоръчват се между 30-60 минути на открито сутрин, за предпочитане между 8:00 и 10:00 часа.
2. Физическа активност
Около 150 минути аеробни упражнения с умерена интензивност седмично имат сериозен антидепресивен ефект, сравним с действието на леките антидепресанти. Дейностите на открито, които съчетават физическа активност и излагане на светлина, са особено ефективни.
3. Структуриране на деня
Поддържането към постоянен режим, най-вече точни часове за лягане и събуждане, включително през уикендите, е от решаващо значение за стабилизиране на циркадните ритми. Изследванията показват, че нередовният график на съня увеличава риска от депресивни епизоди с 30%.
4. Социална активност
От особена важност е и поддържането на социални контакти. Планирането на различни дейности и събирания с близки противодейства на изолацията, която е ключов фактор за поддържането на депресията.
5. Ограничаване на алкохола и кофеина
Употребата на алкохол влошава депресивните симптоми и нарушава съня. Прекомерната консумация на кофеин може да увеличи тревожността и да попречи на заспиването.
6. Информационна хигиена
Информационното претоварване от социални мрежи и телевизия влошава състоянието при чувствителните хора през пролетта. Специалистите препоръчват да се изключват всички известия на мобилния телефон всеки ден след 21:00 часа. Безкрайният информационен поток има изключително разрушителен ефект върху нервната система, той претоварва мозъка и пречи на процеса на почивка.
7. Щадете се
Свързването на пролетта с новото начало често ни кара да поставяме по-високо летвата на постиженията ни. Истината е, че точно тогава не трябва да го правим. Разделете голямата задача на малки стъпки. Добре и да се съсредоточите върху себе си и своите желания, като не забравяте за важността на здравословното хранене.
Кога е необходима професионална помощ
Търсенето на професионална помощ е необходимо, ако симптомите продължават повече от две седмици, наблюдава се значителен спад във функционирането на човека, появяват се мисли за самоубийство или е невъзможно да се изпълняват работни задължения или да се грижите за себе си. Своевременното лечение подобрява прогнозата и намалява риска от хронично развитие на депресивното разстройство.
