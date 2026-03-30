Михаела Филева за борбата с безсилието и паник атаките: Не знаех какво ми се случва

Само преди няколко дни Михаела Филева направи една от най-личните си изповеди с новата си песен "Буря в чаша вода". Самата тя не се притеснява да разкрие най-големите си страхове и открито да разкаже за проблема, който е имала с психичното здраве. За щастие, това вече е зад гърба ѝ и остава спомен, чрез който сега тя се опитва да бъде полезна на своите слушатели. "Всичко, което се изисква от нас, е да се погрижим за себе си. "Буря в чаша вода" е напомняне към мен и всеки, преминаващ през нещо такова, че усещането за безсилие преминава и може да продължим, без да е част от живота ни.", каза изпълнителката в "Живот по действителен случай" по bTV.

Фотограф: Борис Урумов

За преживяното

"Понякога се изисква свръх сила, за да свършиш работата си днес. Да излезеш, да се усмихнеш и да дадеш най-доброто от себе си на концерт или спектакъл, в моменти, в които просто искаш да си останеш вкъщи и да не станеш от дивана", обясни Филева.

Още: Певицата Дожа Кет се бори с тежък здравословен проблем (ВИДЕО)

"Моят период с паник атаките е зад гърба ми и това ми дава силите публично да говоря. Вярвам, че споделянето за това, че не само ние преминава през такова нещо, ни прави силни.", убедена е певицата и допълва, че това е възможност за даване на кураж на другите.

За случилото се Михаела уточни, че е в резултат на физическо изтощение - "от преработване, прегряване". "Едни от най-класическите симптоми бяха при мен - чувство на задушаване, тревожност, сърцебиене", каза тя за борбата в тежък период.

Фотограф: Теди Грозданов

За първи път Михаела Филева усеща тези симптоми преди 12 години, когато ежедневието ѝ било изключително натоварено поради образование, много пътувания, музикални участия и малко време за сън - темпо, което "не е здравословно", както го описва Филева.

"Не знаех какво ми се случва. Тогава не бях наясно относно менталното здраве и не можех да дефинирам какво се случва с мен."

Още: Поставиха ми грешна диагноза: Селена Гомес не се срамува от проблемите с психичното здраве

След време чувствата на неразположение отново се повторили в "период на изтощение" и тогава осъзнава, че има нужда от професионална помощ. "Потърсих помощ и отидох на терапия.", призна тя.

Въпреки че проблемът е в миналото отдавана, Михаела чак сега събира смелост да говори публично. Сега тя има кураж да сподели за случилото се - "Да кажеш на хората, че няма нищо страшно, че не са сами, че и това ще премине".