"Въпросът защо животът им бе отнет виси с пълна сила": Майката на Калушев разказа за "прекършения живот" на Ники

Вече 55 дни въпросът защо животът им бе отнет виси с все по-разрастваща се сила и изисква отговори да бъде даден! Вие, шестимата - Ники, Иво, Сашко, Ивей, Дечо и Пламен, заслужавате истината и ние сме отговорни да ви я дадем. Това се казва в писмо на майката на Ивайло Калушев - Стела Димитрова -Майсторова. То е публикувано в профила на Румен Леонидов във Facebook.

В писмото си майката на Калушев разкрива и подробности около отношенията на Ники и сина й. „Той беше избраникът на Иво да продължи неговия идеал за земния живот. Той получи от своя учител най-доброто, което Иво успя да събере за своя 51 годишен живот. Той беше щастливецът, който плътно до него опознаваше света в максимално широки граници и получаваше буквални истини за смисъла на земния, а в последствие и за издигането в другия, скрит за нас свят“, пише тя.

И споделя „мъничко за щастливите мигове, които имахме с Ники“.

Стела Димитрова обяснява и че се възхищава на Ралица, майката на Ники, която е реши да остави паметна плоча върху голяма скала, която сама е избрала и да бъде на място, със символно значение за шестимата убити. „Възхищавам се на неизтощимата енергия, на волята на тази майка да се опълчи срещу чудовищния сценарии на властимащите и я уверявам, че Ники се гордее с нея и че всички те, нашите екзекутирани деца са с нея, а аз я уверявам, че тя е майката, но и аз отдавна възприех Ники и Сашко като моите внучета“, пише тя.

„Последните години животът ги събра на едно място, а смъртта ги увековечи завинаги. Да е светъл пътят им и следата, която оставиха дано покълне и роди плод“, завършва майката на Ивайло Калушев.

Публикувахте от Румен Леонидов в Неделя, 29 март 2026 г.