Спорт:

"Въпросът защо животът им бе отнет виси с пълна сила": Майката на Калушев разказа за "прекършения живот" на Ники

30 март 2026, 11:30 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com / Евгения Чаушева
Вече 55 дни въпросът защо животът им бе отнет виси с все по-разрастваща се сила и изисква отговори да бъде даден! Вие, шестимата - Ники, Иво, Сашко, Ивей, Дечо и Пламен, заслужавате истината и ние сме отговорни да ви я дадем. Това се казва в писмо на майката на Ивайло Калушев - Стела Димитрова -Майсторова. То е публикувано в профила на Румен Леонидов във Facebook.

В писмото си майката на Калушев разкрива и подробности около отношенията на Ники и сина й. „Той беше избраникът на Иво да продължи неговия идеал за земния живот. Той получи от своя учител най-доброто, което Иво успя да събере за своя 51 годишен живот. Той беше щастливецът, който плътно до него опознаваше света в максимално широки граници и получаваше буквални истини за смисъла на земния, а в последствие и за издигането в другия, скрит за нас свят“, пише тя.

И споделя „мъничко за щастливите мигове, които имахме с Ники“.

Стела Димитрова обяснява и че се възхищава на Ралица, майката на Ники, която е реши да остави паметна плоча върху голяма скала, която сама е избрала и да бъде на място, със символно значение за шестимата убити. „Възхищавам се на неизтощимата енергия, на волята на тази майка да се опълчи срещу чудовищния сценарии на властимащите и я уверявам, че Ники се гордее с нея и че всички те, нашите екзекутирани деца са с нея, а аз я уверявам, че тя е майката, но и аз отдавна възприех Ники и Сашко като моите внучета“, пише тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Последните години животът ги събра на едно място, а смъртта ги увековечи завинаги. Да е светъл пътят им и следата, която оставиха дано покълне и роди плод“, завършва майката на Ивайло Калушев.

Прощално от Стела Димитрова -Майсторова, майка на Иво Калушев ЗА НИКИ От вечерта на 1-ви февруари, когато трагедията...

Публикувахте от Румен Леонидов в Неделя, 29 март 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства връх Околчица Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес