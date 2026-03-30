Златева не държи еднолично съдбата на Милов и Новиков, последната дума е на друг

Станка Златева не може да реши еднолично дали Кирил Милов и Семен Новиков ще бъдат допуснати до участие на предстоящото Европейско първенство по борба през април. Това подчерта самата тя в интервю пред БНТ. Председателят на Българската федерация по борба отбеляза, че решението ще бъде взето след заседание на Управителния съвет, като последната дума ще бъде на мнозинството след гласуване по темата.

Във федерацията предстои свикване на заседание на Управителния съвет, както и редовно Общо събрание, което предвижда промяна в ръководството, но не на председателя, каквото бе настояването на опозицията. Това е така, тъй като Общото събрание е отчетно - за приемане на отчетите за миналата година и приемане на бюджета за 2026-та. Все пак от БФБорба са готови да изпълнят законовите си задължения, ако подписката за свикване на извънредни избори отговаря на изискванията.

"Имат три покани, една след друга. Никакво уважение, никакво присъствие. Сега ще има Управителен съвет, ще има отчетно събрание. Управителният съвет ще се събере и ще си каже думата. Аз не мога да казвам еднолично какво ще стане или какво няма да стане. Ще се обсъдят нещата, поканени са, не дойдоха. Но видяхте, че ние ги пуснахме на турнира да участват, да нямат претенции, че пак ние нещо сме виновни", каза Златева пред БНТ.

