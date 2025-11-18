България с първа победа в световните квалификации! Гол красавец пред притеснително малко хора на „Васил Левски“

Националният отбор по футбол на България спечели първи точки в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. "Лъвовете" постигнаха успех с 2:1 над Грузия в последния кръг от пресявките. Пред притеснително малко хора на Националния стадион "Васил Левски" Георги Русев откри резултата в 10-ата минута с акробатично изпълнение. В средата на полувремето Филип Кръстев удвои преднината на "трикольорите".

България победи Грузия!

В заключителната част централният защитник на "кръстоносците" Лочошвили намали изоставането на тима. Отборът на Александър Димитров удържа, но въпреки победата с три точки остава на дъното в класирането заради по-лоша голова разлика от Грузия, която също има три пункта.

Гол красавец на Русев

В началото гостите владееха повече топката, без да създават опасности. Изглеждаше така сякаш "лъвовете" ще разчитат на контраатака. При една такава в десетата минута Здравко Димитров открадна топката, финтира противников бранител и получи достатъчно време, за да центрира към Русев. Крилото на ЦСКА 1948 засече акробатично за 1:0!

2:0 до 24-тата минута за България!

Грузинците отвърнаха в средата на полувремето с красив, но неточен изстрел на Кварацхелия от дистанция. Момчетата на Вили Саньол трудно намираха път към вратата на Димитър Митов, а в 24-тата минута България пак удари. Груев пусна хубаво подаване към Димитров. Бившият футболист на Левски тества уменията на Мамардашвили, който се справи. Топката обаче се озова на пътя на Филип Кръстев. Техничният полузащинтик стреля мигновено и реализира.

До почивката "кръстоносците" пропуснаха два шанса. Кашия изпусна от близко разстояние при корнер, Зивзивадзе и Квилиталия не намериха целта с глава. През втората част Димитър Митов демонстрира рефлекс, за да избие шут на Квилиталия. Давиташвили пробва късмета си, но не сполучи. В 87-ата изсипана топка хвана защитата ни неподготвена. Централният защитник Лочошвили се озова на точното място за 2:1.

