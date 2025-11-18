Наистина не ги познават: Голяма турска медия "размени" двама от националите на България (ВИДЕО)

Турското издание "Фанатик" допусна грешка, която би трябвало да поражда много въпроси в съзнанията на футболните ни деятели. След двубоя от световните квалификации между националния отбор на България и Турция, който се проведе в Бурса, журналист от медията взе няколко интервюота от възпитаници на Александър Димитров. При едно от тях пред камерата застана защитникът на Хееренвеен Християн Петров, който обаче не бе разпознат от колегите ни в южната съседка.

Объркаха Християн Петров и Илия Груев

В описанието на краткото видео в социалните мрежи е посочено, че говори не Петров, а полузащитникът на Лийдс Юнайтед Илия Груев. 3 дена след публикуването на клипа поправка не е направена. Вероятно ще си кажете, че изглежда като безобидна грешка. Нека обаче ви припомним думи на капитана на "лунните звезди" Хакан Чалханоолу след разгрома над България на Националния стадион "Васил Левски":

"Не искам да прозвучи неуважително, но истината е, че не познавам нито един български футболист. Все пак знам, че тук винаги се играе трудно.“ Може би в Турция наистина не познават националите ни...

Темата беше обсъдена и новия епизод на предаването "Точно попадение". Гафът на "Фанатик" попадна в рубриката "Куриози и виртуози". Откъса може да видите след 25-ата минута:

