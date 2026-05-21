ЦСКА ще е поставен в първия кръг на Лига Европа – преодолими съперници на пътя на „армейците“

ЦСКА ще бъде поставен в първия квалификационен кръг на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Това стана ясно, след като снощи английският Астън Вила победи Фрайбург с 3:0 във финала на тазгодишното издание на надпреварата. Благодарение на успеха си бирмингамци ще играят в Шампионска лига през новия сезон, а това отвори място за „армейците“ сред поставените отбори.

Кои са потенциалните съперници на ЦСКА?

Влизането на ЦСКА сред поставените тимове в първия квалификационен кръг на Лига Европа е отлична новина за „армейците“, тъй като те ще срещнат преодолими съперници на старта на турнира. Това са Жилина (Словакия) или Зимбру (Молдова), Войводина Нови Сад (Сърбия), Университатя Крайова (Румъния), Алуминий (Словения), Дери Сити (Ирландия) и Вестри (Исландия). Жребият за първия квалификационен кръг на Лига Европа е насрочен за 16/18 юни, а първите мачове са на 9 юли. Реваншите пък ще се състоят седмица по-късно – на 16 юли.

Във втория кръг дебнат много по-силни отбори

Ако успеят да се класират за втория квалификационен кръг на Лига Европа, ЦСКА ги чакат много по-сериозни съперници. Причината е, че „армейците“ са с коефициент 6,500, а той не е достатъчен, за да бъде тимът отново сред поставените.

Затова и „червените“ ще са непоставени, а евентуалните отбори, които могат да срещнат са: Ференцварош (Унгария), Виктория Пилзен (Чехия), Мидтиланд (Дания), ПАОК (Гърция), Карабах (Азербайджан), Динамо Киев (Украйна), Твенте (Нидерландия), Бешикташ или Трабзонспор (Турция), както и четвъртия в Белгия и някой измежду Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага (Португалия).

