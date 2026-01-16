Чистката продължава: 6-ти футболист си тръгва от отбор в топ 10 на Първа лига

Чистката в Ботев Враца продължава с пълни сили. Отборът на 9-то място в Първа лига обяви, че се разделя с офанзивния си футболист Аймен Суда по взаимно съгласие. Той пристигна във Враца през лятото на 2025 г., но след само 13 мача, които изигра за отбора, дойде краят на престоя му на стадион „Христо Ботев“. Преди него от Ботев си тръгнаха още петима футболисти, а вече се говори и за още един изходящ трансфер.

Ботев Враца: „Ръководството на клуба и Аймен Суда постигнаха споразумение“

Другите играчи, които по една или друга причина се разделиха с врачани са Ромееш Ивей, Ариан Кабаши, Божидар Чорбаджийски, Никола Влайкович и Димитър Евтимов. Ето какво написаха от клуба за раздялата със Суда: „Ботев и Аймен Суда се разделят по взаимно съгласие. Ръководството на клуба и Аймен Суда постигнаха споразумение за прекратяване на договора му по взаимно съгласие. Французинът се присъедини към „зелените“ през лятото и се включи активно в битките от есенния полусезон.

Изглежда сякаш Ботев Враца не е приключил с изходящите трансфери

За престоя си под Околчица той записа 13 мача в Първа лига. Клубът изразява своята благодарност към Аймен за неговата работа, пожелаваме му здраве, късмет и много успехи в следващите стъпки от неговата футболна кариера!“ Изглежда обаче Ботев Враца не е приключил с изходящите трансфери, тъй като се появи информация, че треньорът на ЦСКА Христо Янев лично се интересува от футболист на „зелените“.

