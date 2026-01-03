Лайфстайл:

Радев - добре дошъл. Ако можем да направим нещо добро за България, защо да не го направим

Радев - добре дошъл. Ако можем да направим нещо добро за България, защо да не го направим

Думите от заглавието са на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който прекара почти 2 часа в раздумка с Явор Дачков, която е етикирана като "интервю" - Още: Борисов обясни за оставката: Всички прекалиха, включително и Пеевски

"Стига с кой колко е красив. Има Брад Пит. Бил чаровен, бил еди-какво си. Това няма значение. Радев - добре дошъл. Ако можем да направим нещо добро за България, защо да не го направим", са точните думи на Борисов.

