ЦСКА - Левски: Кога и къде да гледаме Вечното дерби от плейофите в Първа лига (ВИДЕО)

25 април 2026, 14:59 часа 5403 прочитания 0 коментара

Финалните плейофи в Първа лига вече чукат на вратата, а още в първия кръг се задава изключителен сблъсък - този между отборите на ЦСКА и Левски! Вечното дерби на българския футбол се завръща по-малко от две седмици след предното издание от редовния сезон. Залогът е голям и за двата клуба, които гонят различни цели - Левски иска да стане шампион, докато ЦСКА търси път към евротурнирите.

Христо Янев не позволи на Хулио Веласкес да го победи във втори пореден мач начело на ЦСКА. Той го спря през есента след минимален успех с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о, а на 13 април успя да измъкне и равенство 1:1 след късен изравнителен гол на Леандро Годой. Сега Янев и неговите възпитаници влизат с допълнително самочувствие във Вечното дерби, след като преди няколко дни победиха действащия шампион Лудогорец с 2:1 като гост в първия полуфинал за Купата.

В кой ден и в колко часа е първото Вечно дерби от плейофите

Не е тайна, че фокусът на ЦСКА е върху Купата, където тимът може да стигне не само до трофей, но и да си осигури участие в Лига Европа. Въпреки това ЦСКА несъмнено ще опита да обърка сметките и на Левски в двубой за чест, в който феновете и на двата отбора винаги изискват да се играе за победа. А големият спектакъл на Националния стадион "Васил Левски" ще се състои на 25 април от 16:00 часа.

Коя телевизия ще излъчи мача

Битката между ЦСКА и Левски ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите в реално време развоя на срещата ЦСКА - Левски НА ЖИВО в Actualno.com и Sportlive.bg!

Стефан Йорданов Отговорен редактор
