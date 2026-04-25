Иран се похвали, че голяма част от ракетните му запаси е непокътната

Министерство на отбраната на Иран заяви, че значителна част от ракетните запаси на Ислямската република е запазена въпреки конфликта със САЩ и Израел, предадоха ДПА и БТА. Генерал Реза Талаи-Ник, говорител на военното ведомство, отбеляза, че продължават да се произвеждат оръжия в различни райони на страната. Той заяви, че в момента вътрешното военно производство на Иран обхваща над 1000 вида оръжие, сред които ракети и дронове.

Според информация, разпространена от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) информационна агенция Тасним, около 900 компании работят в сътрудничество с армията и с министерството на отбраната на Иран.

ДПА отбелязва, че информацията за ракетните запаси на Иран и за мащабите на вътрешното производство на оръжия не може да бъде проверена чрез независим източник.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Reuters в петък, че Иран планира да направи предложение, насочено към удовлетворяване исканията на САЩ, тъй като се очаква мирните преговори в Пакистан да бъдат възобновени.

