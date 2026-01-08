Любопитно:

Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА – приличаме на европейски клуб от най-високо ниво!

08 януари 2026, 10:28 часа 239 прочитания 0 коментара

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА Методи Деянов коментира случващото се при „армейците“ през последните няколко месеца. Бившият полузащитник сподели, че новото ръководство работи много професионално и вече се вижда голям подем при „червените“. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като допълни, че ЦСКА вече прилича на европейски клуб от най-високо ниво.

Деянов също така обърна внимание и на зимната селекция в ЦСКА. Както е известно, „армейците“ се подсилиха с петима нови футболисти – Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг, Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Според бившия плеймейкър засилването на конкуренцията в отбора води до качество, а това ще се отрази положително на резултатите на тима.

„Очевидно Христо Янев има правилни виждания“

„Виждам голям подем в ЦСКА, най-вече в последните мачове. Новото ръководство работи много професионално, приличаме на европейски клуб от най-високо ниво. Очаквам още по-силна пролет. Скаутският отдел работи много добре, подсилваме се във всяка една линия, което е добре. Привличаме още едно крило и един от силните български футболисти - Андрей Йорданов“.

ЦСКА

„Засилването на конкуренцията води и до качество, факт. Есента Христо Янев бе принуден да играе без крила, сега привлича доста такива. Това говори за промяна на стила и схемата на отбора, най-вероятно. Очевидно Янев има правилни виждания и мисля, че отборът ще играе красив футбол от тук нататък. През през първия дял от шампионата футболът бе малко скучен. Но в клуба знаят как да върнат ЦСКА на върха“, заяви големият любимец на „червените“ фенове.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев Методи Деянов Първа лига
