ЦСКА е на плачевна позиция в Първа лига! Ето'о - герой и антигерой, Пастор се разхожда, младок на Славия развинти "армейците"

Славия и ЦСКА завършиха 2:2 в двубой от седмия кръг на Първа лига. На стадион "Александър Шаламанов" над всички бе 19-годишният Кристиян Балов, който развинти противниковите бранители на левия фланг и блесна с 2 асистенции към Жордан Варела и Янис Гермуш, с чиито попадения "белите" обърнаха "армейците" през първото полувреме. Преди това Джеймс Ето'о изведе гостите напред с шедьовър от центъра, но в средата на втората част халфът си изкара глупав втори жълт картон, след като в 52-рата минута бе асистирал на Леандро Годой.

ЦСКА и Славия не се победиха

Един от антигероите за тима на Душан Керкез бе Дейвид Пастор, от чиято зона паднаха двата гола на Славия, като при втория бразилецът се връщаше на ходом, за да покрие зоната си. ЦСКА заема 14-ата позиция с 4 точки, а възпитаниците на Златомир Загорчич са с пункт повече на 13-о място.

Шедьовър на Ето'о

Срещата стартира с миг магия от Ето', който прехвърли Иван Андонов с феноменално изпълнение от центъра в третата минута. Голът даде импулс в играта на "армейците", но в 12-ата минута Бусато трябваше да се намесва, за да отрази изстрел на Стоев. Малко по-късно стражът се справи и с шут на Балов. В средата на полувремето опит на Питас премина на сантиметри от целта.

Балов се забавлява

120 секунди след това Балов развинти Пастор и намери Варела в наказателното поле, а нисичкият бек възстанови паритета. В 37-ата минута Георгиев се отличи с ключова намеса, спирайки Годой, а в ответното нападение Балов блесна с втора асистенция към Гермуш, който прониза Бусато. Впечатление направи връщащият се на ходом Пастор, който и бе заменен на почивката от Иван Турицов.

Червен картон на Ето'о

В 52-рата минута Ето' тръгна на рейд в средата на терена и изведе Годой, който не чакаше втора покана за 2:2. Последва ситуация, при която претенции на гостите за игра с ръка на Фераресо в наказателното поле не бяха уважени. В 67-ата минута Бусато излезе неразчетено и си изкара жълт картон, а не след дълго Ето'о прегоря и си изкара втори жълт картон, за да остави ЦСКА с десет души на терена. Въпреки числения пасив Годой изтърва изгоден шанс, а шут на Санянг излезе в аут.

