Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна

Поредно доказателство, че Китай активно помага на Русия във войната ѝ срещу Украйна, излезе в социалните мрежи. Става въпрос за видеозапис от камера - при това видеозаписът вече е геолокализиран т.е. знае се къде точно е заснет, с което категорично става ясно каква точно е камерата. Въпросната камера е част от компонентите на руския дрон "Гербер" (на руски език - "Гербера"), който е бил свален в Украйна.

Камерата е модел A40 Pro, произведена от Viewpro. Поточната линия на производство се намира в Шънджън, в научния парк "Аотексинг" (район Наншан), както е посочено на уебсайта на производителя. Именно оттам е направен първият запис с камерата, който е останал в паметта ѝ.

Дронът "Гербер" е олекотена версия на иранския камикдазе-дрон "Шахед 136", който руснаците използват срещу Украйна от юли, 2024 година. Той е предназначен както за нанасяне на камикадзе-удари, така и за разузнаване и се използва и като примамка за ангажиране на украинската ПВО, за да могат заредени с взрив други безпилотни летателни апарати да преминат безпрепятствено и да поразят цел. При първоначалната употреба в Украйна "Гербер" е ползван точно с такава задача, да привлича огъня на ПВО - защото прилича визуално на "Шахед". Безпилотният летателен апарат обикновено се прави от леки материали - включително пяна и фазер, за да се засича по-трудно от радари.

