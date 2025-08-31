Новият шеф на ЦСКА коментира бъдещето на Душан Керкез и отсече: Разочарован съм от липсата на много неща

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира бъдещето на старши треньора на отбора след поредното разочароващо представяне. В събота "армейците" завършиха наравно 2:2 със Славия в мач от седмия кръг на Първа лига. С този резултат тимът остава на плачевната 14-а позиция в класирането с актив от 4 точки, след като все още няма победа от началото на сезона. Лошото представяне на "червените" предизвиква сериозни въпроси около бъдещето на Душан Керкез на треньорския пост.

Откровени признания на Бойко Величков

Новият шеф в Борисовата градина говори преди медиите след равенството с "белите". Той даде ясен знак, че на този етап ЦСКА не мисли за раздяла с Керкез. Величков заяви, че виновниците за катастрофалните резултати са всички работещи в клуба и по тази причина не иска да се дели от старши треньора: "Разбирам ситуацията и защо повдигате темата за треньора. Не е изненада, когато нещата не вървят. Не е обсъждано това нещо, не е обсъждано с никой. Ще е нечестно да коментираме това нещо. Когато дойдох в клуба, бе ясно заявено, че трябва да се действа в разбирателство с всички спортни фигури. Не искам да с деля от старши треньора. Всички сме виновни за това състояние."

"Стартът е отвратителен, меко казано", продължи Величков. "На този етап хората имат право да са песимисти. Но всеки, който работи в клуба, е длъжен да излезе от тази ситуация. Разочарован съм от липса на много неща, които нашият отбор не успя да покаже срещу Славия. Не само от резултата. Не съм доволен от това, че двубоят тръгна много добре за нас, а не успяхме да демонстрираме никаква класа. Не успяхме да задържим топката, а търсехме дълги топки. Без самочувствие няма как да изпълним изискванията към нас. Липсата на самочувствие може да бъде обяснена с много неща, но е глупаво да търсим обяснение."

Величков каза как върви селекцията в Борисовата градина

"Вярвам, че играчите на ЦСКА трябва да демонстрират самочувствие в трудните моменти. Всеки може да го демонстрира, когато нещата вървят. Виждам, че отборът не показва тази увереност, която трябва да има", каза още той, след което коментира как върви селекцията в Борисовата градина, признавайки, че клубът е далеч от стандарта: "Селекцията върви със същите темпове, с които се случват напоследък нещата. В края на трансферния прозорец има известни притеснения кой, кога и за какви пари е привлечен. Но не това е основният проблем. Далеч сме от стандарта."

