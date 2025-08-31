Тръмп поднася света на тепсия на Китай и Си Дзинпин: Анализ на The New York Times

Започващата днес (31 август) среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) е толкова подходяща за китайския президент Си Дзинпин, че той едва ли може да избере по-добър момент от този да демонстрира глобалното влияние на Китай като съперник номер едно на САЩ на международната сцена. Това пише в материал на The New York Times.

На срещата ще дойдат руският лидер Владимир Путин, премиерът на Индия Нарендра Моди, а и севернокорейският диктатор Ким Чен Ун. За Моди американските мита породиха съмнения дали трябва да разчита твърде много на Вашингтон. За руският бункерен диктатор червеният килим на Тръмп в Аляска подкопа усилията на Запада да го изолира за нахлуването му в Украйна. Но фокусът на вниманието е върху Си, който превръща отчуждението на Индия от Америка във възможност и получава оправдание за дългогодишното си съюзничество с Путин, коментира американската медия.

Срещата на върха, която ще събере над 20 лидери, предимно от Централна Азия, последвана от военен парад в Пекин, на който ще бъдат показани най-новите ракети и самолети на Китай, е повече от просто зрелище, казват репортери. Това е демонстрация как Си се опитва да използва историята, дипломацията и военната мощ като инструменти за прекрояване на световния ред, който досега е бил доминиран от Съединените щати. Защото, както коментира Джонатан Джин, бивш сътрудник на ЦРУ и анализатор на китайската политика в Института "Брукингс", в момента Си Дзинпин е по-заобиколен от държавни глави, отколкото от САЩ и съюзниците им.

Тръмп улесни връзката между Китай и Русия

Предстоящият военен парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война ще представи конфликта като триумф, воден от Комунистическата партия. В речите си Си Дзинпин ще се стреми да прекрои Втората световна война като борба, в която Китай и Съветският съюз са били решаващите театри на военните действия - а не Западна Европа. Това е визия точно съвпадаща с визията на Путин и има за цел да минимизира претенциите на Запада като решителен фактор за победа и да подчертае приноса на Китай и Русия, особено като се имат предвид десетките милиони загинали руснаци и китайци. Чисто китайският интерес - да се каже как Западът не е спазил споразумения, според които Тайван в крайна сметка трябва да стане част от Китай.

Доскоро САЩ се стараеха активно да не допуснат прекалено сближаване между Китай и Русия. Само че сега напрежението по тази линия изглежда намалява - заради Тръмп и срещата му с Путин в Аляска, която се разглежда като позатопляне на диалога между Руската федерация и Съединените щати. С тази среща Си Дзинпин получава кредит, че не обърна твърдо гръб на Путин, както го сториха на Запад след руската инвазия в Украйна. И сега той има морално-политическата основа да извади на фокус визия за свят с "по-малко САЩ".

Благодарност към Тръмп, че улесни Китай във връзките с Индия

"Си може също да благодари на администрацията на Тръмп, защото тя ускори облекчаването на напрежението между Китай и Индия, основния му азиатски стратегически съперник", се казва в статията. Тръмп го направи, след като удвои размера на митата за индийския внос в САЩ - митата вече са 50%. Това моментално предизвика призиви към Ню Делхи да погледне повече към Китай, за да постигне баланс, а Китай вече действа по дипломатически път в опит да убеди Индия, че бъдещето не е и не може да е тясно обвързано със САЩ. Индийският премиер Нарендра Моди, който се сближи със САЩ по време на администрацията на Байдън, за да противодейства на Пекин, ще посети Китай за първи път от 7 години за срещата на върха на ШОС. Той все пак няма да присъства на военния парад, за разлика от Путин и Ким Чен Ун.

Сближаването между Путин и Моди в Китай, както и присъствието на лидери от десетки други развиващи се страни, включително Турция, Египет, Малайзия и Пакистан, е в ярък контраст с нарастващото напрежение и разногласия в съюзите на САЩ с европейските и азиатските страни. Много съюзници на САЩ в Европа и Азия гледат на Китай като на сериозна заплаха за справедливата търговия, демокрацията и регионалната стабилност. Последното от тези опасения ще бъде подчертано от военния парад, на който се очаква да бъдат представени нови противокорабни ракети, които биха могли да бъдат използвани във война за Тайван. Само че всички тези страхове и рискове може да отидат на заден план заради агресивната и непредвидима политика на Тръмп.

"Въпреки опасенията си относно поведението на Китай, някои от тези страни все повече разглеждат Съединените щати като по-голяма, ако не и като основна, дестабилизираща сила в международния ред", коментира Али Уайн, експерт по отношенията между САЩ и Китай в Международната кризисна група.

"Пусни го под одъра, той ще се качи на одъра" - това е заключение на бившия китайски посланик в Индия за Тръмп, но то важи много силно за Си Дзинпин:

Give the bully an inch, he will take a mile. pic.twitter.com/IMdIM9u1nd — Xu Feihong (@China_Amb_India) August 7, 2025

Източник: The New York Times