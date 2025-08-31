Войната в Украйна:

Смесването на различни масла в двигателя води до сериозни проблеми

31 август 2025, 13:12 часа 523 прочитания 0 коментара
Смесването на различни масла в двигателя води до сериозни проблеми

Смесването на различни моторни масла може да причини сериозни повреди на двигателя, категорични са механици с голям опит в ремонта на автомобили. Според тях подобна практика трябва да се избягва, тъй като може да доведе до намаляване на ефективността на добавките и влошаване на смазочните свойства, което директно увеличава риска от износване и повреда на двигателя.

Как най-бързо да сменим маслото на кола?

Специалистите посочват, че е особено опасно да се комбинират синтетични и минерални масла, както и продукти с различни класове на вискозитет. Последиците могат да бъдат сериозни - от прегряване на частите до образуване на емулсия и утайка, които могат да запушат масления филтър и да попаднат в маслените канали. Това е изпълнено с „маслен глад“.

Смяна на маслото на колата: Защо не само пробегът е важен

Въпреки това, в аварийна ситуация, когато спешно се налага да добавите масло в двигателя, е допустимо да се използва продукт с подобни допустими отклонения. По-добре е, ако е масло от същата марка и същия тип, дори с различен вискозитет. Обемът на добавеното масло обаче трябва да бъде минимален - не повече от 10% от общия обем в двигателя, за да се сведат до минимум рисковете.

Още: Какво се случва, ако поставите грешен маслен филтър

Въпросът с гаранцията на превозното средство трябва да се разглежда отделно. Ако в двигателя се открие масло, което не отговаря на спецификациите на производителя, дилърът може да откаже гаранционен ремонт.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
смяна на масло поддръжка на кола автомобилно масло
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес