Смесването на различни масла в двигателя води до сериозни проблеми

Смесването на различни моторни масла може да причини сериозни повреди на двигателя, категорични са механици с голям опит в ремонта на автомобили. Според тях подобна практика трябва да се избягва, тъй като може да доведе до намаляване на ефективността на добавките и влошаване на смазочните свойства, което директно увеличава риска от износване и повреда на двигателя.

Специалистите посочват, че е особено опасно да се комбинират синтетични и минерални масла, както и продукти с различни класове на вискозитет. Последиците могат да бъдат сериозни - от прегряване на частите до образуване на емулсия и утайка, които могат да запушат масления филтър и да попаднат в маслените канали. Това е изпълнено с „маслен глад“.

Въпреки това, в аварийна ситуация, когато спешно се налага да добавите масло в двигателя, е допустимо да се използва продукт с подобни допустими отклонения. По-добре е, ако е масло от същата марка и същия тип, дори с различен вискозитет. Обемът на добавеното масло обаче трябва да бъде минимален - не повече от 10% от общия обем в двигателя, за да се сведат до минимум рисковете.

Въпросът с гаранцията на превозното средство трябва да се разглежда отделно. Ако в двигателя се открие масло, което не отговаря на спецификациите на производителя, дилърът може да откаже гаранционен ремонт.