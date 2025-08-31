"Ламин Ямал се спира много лесно": Стоичков даде съвет на националите и похвали Илиан Илиев преди мача с Испания

Легендата на българския футбол Христо Стоичков вярва, че България може да поднесе изненада на Испания. Националният ни отбор ще посрещне европейския шампион в София в мач от световни квалификации за Мондиал 2026. Двубоят ще се изиграе на 4 септември от 21:45 часа пред погледа на 40 000 хиляди фенове по трибуните на Националния стадион "Васил Левски". Камата беше специален гост в предаването "Арена Спорт" по БНТ, в което коментира какво трябва да направят "лъвовете", как се спира Ламин Ямал и подкрепи селекционера Илиан Илиев.

Стоичков каза как България може да се противопостави на Испания

Стоичков е сигурен, че България може да поднесе изненада на европейския шампион, стига да повярва. Той изяви подкрепата си към селекционера на "лъвовете": "Аз вярвам в Илиан. Той е показал и доказал, че може да подреди така отбора, че да не остава пространства още от първата минута. За наше нещастие в момента нямаме футболисти, които да играят в големи първенства, нямаме футболист, които да са водещи фигури в отборите си, но пък в крайна сметка винаги има първи път. Нашите футболисти трябва да си повярват, че могат."

"Ламин Ямал се спира много лесно", категоричен е Камата. "Да не влиза навътре. Да е край тъчлинията, там е по-различно. Целият отбор трябва да се спре, не само един футболист. Тактиката, която трябва да бъде изградена, е да не се дава пространство на Нико Уилямс, Ямал, Дани Олмо, Педри или крайните защитници, които постоянно атакуват, като влизат в средата на терена."

След това най-успешният футболист в историята ни коментира как Илиан Илиев трябва подходи към мача: "Няма да е трудно на Илиан да им обясни какво трябва да направят. Илиан е изключителен психолог, треньор с голям характер. Ако те го послушат, аз мисля, че няма да бъде такава голяма трагедия. Може да загубим, да, с 2,3 4 гола, но във футбола не бива да се поставя първо резултатът. Да не казваме "идва Испания, ще ни бие с много голове". Мачът още не е започнал, не е свършил. Когато има дисциплина, има отговорност и всеки един помага на другия е много по-лесно. Във футбола няма изненади, има "искам го и го мога."

"Мисля, че всеки един футболист, който е извикан, е имал достатъчно време да си даде сметка, че този мач е огледалото на нашия футбол. С една разгромна загуба, естествено, ще се почне пак да се говори "още повече дълбаем дъното", "няма какво да направим", да говорим против клубовете, треньорите. Но това ни е продукта, ние трябва да обърнем внимание на децата, които имат качества и да им се даде шанс. Ако не им се даде шанс, няма как да стане", каза още Стоичков.

България попадна в най-трудната група, смята Камата

"Трудна група, няма какво да се заблуждаваме. Може би най-трудната група. С малкото, което имаме, трябва да се справяме. Ако кажем, че ще бъде лесно с Испания, няма да е коректно. Ако кажем, че ще бъде лесно с Грузия, няма да е коректно. С Турция също. Но пък, ако се откажем още от първия мач, какво остава за втория и третия. Става некомфортно за самите футболисти. Нека си повярват, че могат. Играеш за себе си, за държавата, за треньора, за своето семейство. Абстрахираш се от всички неща извън футбола и си концентриран тези 90 минути. Те самите трябва да кажат "ние искаме да играем на големи първенства".

"Аз съм сигурен, че на 4 септември може да има някаква изненада. Че Илиан ще направи така, че да ги мотивира. Те самите трябва да бъдат много мотивирани и да си повярват, че могат. Няма да имаме 10 положения за гол. Но едничко, двечки, трички да имаме, да бъде във вратата. Оттам нататък тези 90 минути всеки да помага на своя колега. Иначе няма как да стане. Ако още в 10-15-а минута започне да има пространства и пробойни отляво и отдясно, ще им бъде много трудно. Но ако си компактен, аз мисля, че Испания не са свикнали толкова много, когато противникът не има дава пространство и възможност те самите да атакуват. Ако това съумеят да направят самите футболисти, да си повярват повече, да се грижат за своята зона и да помагат на своите колеги, аз мисля, че една изненада може да стане", завърши Стоичков.

