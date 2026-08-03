Преодолими съперници за ЦСКА в следващия етап от Лига Европа и евентуално Лигата на конференциите

Отборът на ЦСКА продължава участието си в Европа. "Армейците" се класираха за третия кръг от предварителната фаза на Лига Европа, след като преодоляха ирландския Дери Сити и далеч по-класния Карабах. Сега за възпитаниците на Христо Янев предстои сблъсък с Макаби Тел Авив. Ако те се справят с израелския си съперник, ще си осигурят място в плейофите за основната фаза на втория по сила европейски турнир.

Ето кого могат да срещнат "армейците" в плейофите на Лига Европа

Ако "червените" успеят да отстранят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг, то те ще използват коефициента на израелския гранд. Това пък ще им даде възможност да се изправят срещу преодолими съперници в решителния етап от надпреварата. ЦСКА може да срещне ОФИ Крит, победителя от Тюн - Викингур или загубилите от двойките: Оргус - Сабах и Динамо Загреб - Кауно Жалгирис.

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Евентуалните съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите:

Ако ЦСКА отпадне от Макаби, това ще прати "червените" в плейофния кръг а Лигата на конференциите. В този етап ще бъде взет коефициента на българския отбор, което означава, че ще бъде непоставен. При последната си стъпка към основната фаза на третия по сила турнир в Европа "армейците" могат да срещнат следните съперници. Това са победителите от двойките: Брага - Динамо Минск, Динамо Киев - Карабах, Партизан - Тобол и Лугано - Рунавик. Както вече е ясно, ЦСКА победи Карабах след изпълнение на дузпи във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

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