Откриха мистериозни пукнатини на Марс

Марсоходът Curiosity на НАСА навлезе в марсианска долина, която се оказа покрита със зашеметяващо „море“ от малки многоъгълни пукнатини. Моделите с форма на пчелна пита се простират през пейзажа и дори обграждат близък 6-метров хълм. Всяка от подобните на пчелна пита шарки, наречени полигонални фрактури, е с диаметър приблизително от 4 до 8 сантиметра, съобщава Science Daily.

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Curiosity е срещал малки струпвания от подобни геометрични форми и преди, но никога нещо сравнимо по мащаб с полето, наблюдавано в момента във Вале Гранде. Тези полигони се простират във всички посоки, докъдето може да види роувърът. Моделите се издигат и по склоновете на близкия хълм, наречен Мирафлорес. Това образувание се издига на 6 метра над околния пейзаж и е покрито с дебел слой пясък.

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„Видяхме много спиращи дъха пейзажи през очите на Curiosity, но това море от полигони просто ни спря дъха. Внимателно измерихме формата и химичния им състав и се надяваме, че получените данни съдържат улики за това как са се образували тези характеристики“, казва главният изследовател на мисията Ашвин Васавада от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния.

Някои полигонални образувания, изследвани преди това от марсохода Curiosity, очевидно са възникнали като пукнатини в изсъхваща кал. Структури, подобни на пчелна пита, обаче могат да се образуват чрез различни процеси. Циклите на затопляне и охлаждане могат да раздробят почвата, създавайки геометрични форми. Подобни модели могат да възникнат и от компресия, която изтласква водата от седиментните скали, след като материалът бъде заровен под повърхността.

Учените сега изучават новооткритите образувания, за да определят кой от тези процеси, или може би комбинация от процеси, е оформил пейзажа във Вале Гранде.

Преди това стана ясно, че марсоходът Curiosity на НАСА, докато е бил на път към кратера Антофагаста, е забелязал скални структури, наподобяващи рибени люспи или кожа на влечуги на повърхността на Марс. Шестколесният марсоход е заснел тези необичайни скали на 7 април, използвайки своя инструмент Mastcam.

Тези образувания привлякоха вниманието на специалистите от Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА поради необичайната си текстура и голям брой. Геометричните шарки се простират по повърхността на много метри, напомняйки за свалената кожа на гигантско влечуго.

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„Много от скалите, през които преминахме, имаха тези невероятни текстури“, казва Абигейл Фрайман, заместник-учен по проекта в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

На Земята подобни полигонални шарки възникват в студени или сухи среди в резултат на постоянното разширяване и свиване на почвата. Този процес обикновено се обуславя от цикли на замръзване и размразяване. Въпреки че съвременният Марс е суха пустиня, учените смятат, че планетата някога е имала плътна атмосфера и течна вода под формата на реки, езера и дори океан. Следователно откритите структури могат да показват наличието на древни водни басейни.

„Виждали сме скали с подобни многоъгълни шарки и преди, но те не изглеждаха толкова впечатляващо многобройни, простиращи се по земята на метри и метри в мозайките ни от Mastcam“, добавя Абигейл Фрайман.

Преди да се приближи до кратера Антофагаста, Curiosity изследва район на връх Шарп, където наблюдава крехки, зигзагообразни хребети. Тези образувания се появяват, когато подземните води отлагат минерални находища в пукнатини, които впоследствие се втвърдяват. Това откритие показва, че течната вода е присъствала в тази част на планетата значително по-дълго, отколкото изследователите са предполагали преди. Самият кратер, кръстен на чилийския град, се е образувал сравнително наскоро - преди по-малко от 50 милиона години.

Роувърът наскоро откри и над 20 вида органични молекули в богати на глина пясъчници. Смята се, че някои от тези съединения са ключови компоненти, необходими за възникването на живота на Земята.

Според учените, наличието на органична материя все още не е пряко доказателство за съществуването на марсиански организми, но значително подкрепя теорията, че в далечното минало условията на Марс са били доста подходящи за живот.

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