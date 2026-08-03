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Заради жегата: Къде и кога в София раздават безплатна минерална вода

03 август 2026, 12:10 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради жегата: Къде и кога в София раздават безплатна минерална вода

Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София, заради прогнозата за горещо време в следващите дни, съобщават от общината.

На 5, 6 и 7 август от 13.00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода:

  • пред Софийския университет "Св. Климент Охридски“;
  • при метростанция "Сердика";
  • при пилоните на Националния дворец на културата.

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Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества.

Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

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София пунктове горещо време безплатна вода
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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