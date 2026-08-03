Напрежението расте! УЕФА заплаши ФИФА със съд заради плана на Инфантино

От европейската централа УЕФА са започнали остра правна офанзива срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Те са предупредили швейцареца да не унищожава никакви документи, свързани с провалилия се план за продажба на дялове от Световното първенство. Европейският ръководен орган е изпратил официално уведомление, че обмисля завеждането на съдебни дела и подаването на регулаторни жалби след провала на спорната схема "FIFA Forward Enterprise (FFE), която целеше да набере 20 милиарда долара.

УЕФА дава ФИФА на съд?

Грандиозната визия на Инфантино за търговско дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, известно като FFE, претърпя грандиозен провал в началото на тази седмица. Планът предвиждаше продажбата на 20-процентен дял от най-ценните активи на ФИФА на група частни инвеститори, начело с нюйоркска инвестиционна фирма, основана от Джошуа Кушнър - брат на зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп. Предложението обаче предизвика вълна от критики, като УЕФА поведе 55-те си членски асоциации в заплаха да бойкотират всички състезания на ФИФА, ако проектът продължи.

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Изправен пред безпрецедентен вътрешен и външен бунт, Инфантино беше принуден да направи унизителна промяна на курса. В изявление, потвърждаващо отмяната на проекта, президентът на ФИФА призна: "След като внимателно изслушах всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, че, независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на първоначално поставената цел."

Изявлението на УЕФА:

След провала на проекта УЕФА изрично предупреди Инфантино и ФИФА, че всеки опит за изтриване или промяна на документи, свързани с провалилия се план, може да бъде счетен за престъпно деяние. Европейският ръководен орган пише: "С настоящото изявление УЕФА официално уведомява, че активно обмисля предприемането на съдебни действия, арбитраж и/или подаването на регулаторни жалби, произтичащи от и във връзка с плана FFE, предложен от ФИФА, и всички свързани с него въпроси.

ФИФА е длъжна незабавно да предприеме мерки за идентифициране, намиране и съхраняване на всички документи и електронно съхранявана информация, описани в настоящото уведомление, които се намират във владение, под опека или контрол на ФИФА. Тези задължения възникват независимо от всякаква вътрешна политика за съхранение, която организацията поддържа, и имат предимство пред всякакви рутинни политики за унищожаване или изтриване на документи, които иначе биха се прилагали. Предвид това, че разумно може да се очаква започването на производство, ФИФА е длъжна да съхрани всички съответни материали."

Освен че поиска спиране на изтриването на документи, европейският ръководен орган остро критикува целостта на самото предложение, като подчерта незабавното правно задължение на ФИФА да съхранява всички съответни документи. Освен строгите правни предупреждения, ръководният орган не пропусна да повтори широко разпространеното възмущение, предизвикано от тайните преговори. Подчертавайки по-широкия глобален консенсус срещу търговското дъщерно дружество, в писмото се продължава: "УЕФА, както и други конфедерации, членски асоциации на ФИФА и заинтересовани страни във футбола, категорично осъди плана в най-силни изрази като фундаментално несъвместим с правилното управление на футбола."

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