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Удушена с парче плат: Намериха тяло на рускиня в куфар (ВИДЕО)

03 август 2026, 12:09 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: IStock
Удушена с парче плат: Намериха тяло на рускиня в куфар (ВИДЕО)

Обстоятелствата около убийството на руската гражданка Людмила Туркова Константиновна в Сърбия в края на юли още вълнува балканските медии, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". Людмила дошла в Сърбия за двуседмична почивка и наела квартира в Белград. Изчезнала, след като изпратила SMS на майка си, че е на разходка с приятелите си и че ще ѝ се обади на следващия ден. След това вече не била на разположение, не се върнала в квартирата, за да си вземе нещата, нито пък била активна в социалните мрежи.

По време на издирването са използвани и полицейски кучета. Служебното куче Аки отвело водача си, полицая Владан Ковачевич, до мястото на куфара, в който е намерено тялото на 28-годишната жена.

Куфарът с тялото бил хвърлен в канала Визел. ОЩЕ: Части от човешко тяло и куфар в гората: Разследва се смъртта на жена

Записи от последните мигове на Людмила

Междувременно бяха публикувани записи от охранителни камери , показващи последните мигове, в които Людмила е била видяна жива. На тях се вижда как тя и предполагаемият извършител в лицето на турски гражданин влизат заедно в сградата, хванати за ръце.

В друго видео, заснето на следващия ден, се вижда мъж, за когото разследващите подозират, че носи куфар с тялото от сградата. Видеото показва как той се мъчи да издърпа куфара, увит в чаршаф. Това е същият куфар, който по-късно е намерен.

Била удушена с парче плат

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Турски гражданин гражданин с инициали К.Е., заподозрян в утежненото убийство на 28-годишната рускиня Людмила Туркова Константиновна в Белград, беше разпитан от Висшата прокуратура. Той отрече да е извършил престъплението. Прокуратурата предложи задържането му под стража поради опасност от бягство, евентуално влияние върху свидетели и опасност от повторно извършване на престъпление.

К.Е. е обвинен в жестоко и коварно убийство на 28-годишна рускиня в апартамент в белградската община Палилула на 26 юли. Престъплението, в което е обвинен, е предумишлено и се предвижда наказание от над 10 години затвор.

Според разследването има основания за съмнение, че заподозреният е примамил Людмила в апартамента си. Според публикуваната досега информация, те са влезли заедно в апартамента около 5:30 часа.

Според прокуратурата момичето не е очаквало заподозреният да ѝ навреди. Подозира се, че през следващия час той я е удушил с парче дреха, което предварително е увил около врата ѝ. Тя е починала на място. ОЩЕ: "Не можах да се сбогувам със сестра си, защото беше изгнила в блатото": Говори братът на убитата Евгения

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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