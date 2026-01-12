ЦСКА избухва, Левски спи зимен сън, а Лудогорец методично готви обрат за титлата | Точно попадение (ВИДЕО)

ЦСКА буквално избухва на трансферния пазар - с шест нови попълнения още преди началото на зимната подготовка за втория дял от сезона. В същото време пък Левски спи зимен сън и все още няма нито едно ново попълнение, докато действащият шампион Лудогорец изглежда, че методично се подготвя за обрат за титлата - с два ключови входящи трансфера. Селекцията в трите гранда бе и една от водещите теми в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

ЦСКА, Левски, Лудогорец: Кой какво твори в зимния период?

Водещият Стефан Йорданов и неговите колеги Бойко Димитров и Николай Илиев обсъдиха актуалните теми в българския и световен футбол - от случващото се в трите родни гранда до Ел Класико и останалите дербита в европейските турнири и първенства. Засегна се и темата за участието на България на Купа Дейвис и новината, че Григор Димитров няма да може да участва заради несъвместимост с програмата му.

Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg дискутираха и други актуални теми от българския и световен спорт - от братята Алекс и Симеон Николови, през Дакота Дичева, до... "меда" на Цветомир Найденов, който вече не се захаросва, а направо се кристализира! Забавно бе и в играта "Кой съм аз", където този път победител стана Бойко, демонстрирайки познания не само в българския футбол, но и в световния футбол.

Не липсваха и интересни прогнози в сегмента "В мишената", като Стефан не се поколеба да даде изразителна победа за Манчестър Сити в дербито с Манчестър Юнайтед. А в шеги и закачки, предаването надхвърли 1 час - за тъга на операторите Преслав Гинов и Емре Халилов, които се обзаложиха, че никой няма да гледа епизода до края.

