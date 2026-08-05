Новият треньор на Лудогорец иска нов нападател: Не е доволен от трима

В Лудогорец всеки от последните сезони изглежда като нова ера заради честата смяна на треньорите. Всеки специалист има различни виждания за играта и му се осигуряват различни играчи, с които той може да осъществи идеите си. Новият наставник на "орлите" Томас Райс не прави изключение. Той иска да има нов централен нападател в състава си. Лудогрец вече разполага с тарани от ранга на Квадво Дуа и Руан Круз, но немският специалист явно не е задоволен от това, което те му предлагат на терена.

Лудогорец не е ефективен в атака

Откакто пристигна в Луидогорец, Томас Райс опита различни варианти за върха на атаката, но до този момент никой от тях не се е отплатил. Лудогорец отпадна от европейките клубни турнири още в първия кръг, в който игра. В Първа лига отборът има пълен комплект от 9 точки в 3 мача, но не успя да вкара повече от 2 гола в една среща.

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Томас Райс не е доволен от наличното

В момента Томас Райс разполага с три варианта за централен нападател - Квадво Дуа, Руан Круз и Ерик Биле, но явно не е доволен от нито един от тримата. Дуа дори е в списъка с футболистите, които може да напуснат Лудогорец още през настоящия трансферен прозорец. "Орлите" ще привлекат нов централен нападател през лятото, който да бъде типичният голмайстор. Разградчани се бяха насочили към голямо име от Швейцария, но трансферът пропадна.

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