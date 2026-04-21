От новия сезон: БФС ще ревизира „дойната си крава“, но ще вдигне глобите

21 април 2026, 12:08 часа 434 прочитания 0 коментара

Ръководството на Българския футболен съюз и Дисциплинарната комисия към централата подготвят редица промени, свързани с глобите, които се налагат на родните клубове. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, преди дни се проведе среща между представители на БФС и отборите у нас, след която е станало ясно, че от новия сезон паричните сакнции ще бъдат увеличени.

От БФС готвят промени в Дисциплинарния правилник 

На този етап все още няма яснота какъв ще е процентния размер на повишаването на глобите, които Дисципът налага. Става дума най-вече за санкциите за бомбички, факли, димки и хвърлени предмети, които застрашават здравето на феновете, играчите и служебните лица. Припомняме, че глобите се удържат на клубовете от телевизионните права, които им се полагат след края на всеки сезон.

БФС

Глобата за "обидни и нецензурни скандирания" ще бъде намалена 

Все пак родните клубове са получили и добра новина на въпросната среща. Тя е свързана с „дойната крава“ на БФС и Дисциплинарната комисия – глобата за „обидни и нецензурни скандирания“. Именно това е най-често налаганата санкция, която освен това работи с натрупване за следващо провинение.

От футболния съюз са уверили отборите, че тази глоба ще бъде ревизирана и от новия сезон ще бъде намалена, което би трябвало значително да облекчи ръководствата на клубовете. Причината е, че тимовете не могат да контролират емоциите на привържениците и въпросните скандирания.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
БФС Дисциплинарна комисия Втора лига Първа лига
