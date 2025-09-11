ЦСКА май пак е с ръцете в джоба. Петима играчи са с изтичащи договори и вече са на изхода

Българският футболен гранд ЦСКА рискува да изгуби петима футболисти като свободни агенти заради техните договори, които изтичат през лятото на 2026 година, пише Sportal.bg. Това са Густаво Бусато, Илиан Илиев, Мохамед Брахими, Иван Турицов и Малин Орлинов, като и на петимата контрактите са до 30 юни 2026 година, а още през януари те ще имат правото да преговарят с други клубове и да подпишат предварителни договори за свободни трансфери.

Бусато, Илиев, Брахими, Турицов и Орлинов с изтичащи договори

Бездействието на ЦСКА напомня това от миналия сезон, когато имаше голямо забавяне около стартирането на преговори за нови контракти на футболистите Джонатан Линдсет, Марселино Кареасо и Станислав Шопов. В крайна сметка и тримата футболисти си тръгнаха от ЦСКА като свободни агенти след изтичането на договорите им, въпреки че бяха основни играчи. Така на "Армията" загубиха ядро от футболисти в средата на терена, и то без пари.

Още: ЦСКА се върна към старите практики на Гриша Ганчев - тихомълком назначи сериозна фигура с 30 гола за Левски

ЦСКА може да загуби и Делова срещу 950 000 евро

В момента ЦСКА пак се бави с подновяването на контрактите на играчите с изтичащи договори, ако въобще има намерение да преговаря за подобно развитие. Предполага се, че част от споменатите играчи не са желани на стадион "Българска армия". Именно затова и не се очаква ръководството на ЦСКА да влиза в преговори с тях. Един от играчите, за които се смята, че със сигурност ще напусне ЦСКА, е Иван Турицов.

Иначе ЦСКА може да загуби и един от основните си играчи - Лумбард Делова, в чийто контракт до 2027-ма има заложена клауза за откупуване, която му позволява да си тръгне по всяко време. Клаузата е в размер на 950 000 евро.

Още: Бивш капитан на ЦСКА, играл единствено за "червените" в България, тренира с друг столичен тим