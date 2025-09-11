ЦСКА се върна към старите практики на Гриша Ганчев - тихомълком назначи сериозна фигура с 30 гола за Левски

Българският футболен гранд ЦСКА направи тайно назначение в клуба, пише "Мач Телеграф". "Червените" привлякоха Пламен Гетов, който ще работи в скаутския отдел. Гетов ще помага на главния скаут Методи Томанов, като на практика влиза на мястото на Радослав Здравков, който напусна "Армията". Интересното, е че от ЦСКА не обявиха официално новината за влизането на Пламен Гетов в скаутското звено.

Пламен Гетов влиза в скаутския отдел на ЦСКА

В миналото, и особено в ерата на Гриша Ганчев, ЦСКА често търпеше критики за това, че не е прозрачен за това кой и за какво отговаря в клуба. В даден момент дори не се знаеше кой прави селекцията на ЦСКА. С идването на Валтер Папазки изглеждаше, че тази практика ще бъде преустановена и вече ще има яснота за това кой и на какъв пост е назначен в клуба. Изглежда обаче, че за назначенията в скаутското звено важат други правила.

На снимката: Пламен Гетов при представянето му като спортен директор на Спартак Варна

Гетов ще замести напусналия Ради Здравков

Всъщност ЦСКА спести новината и за назначението на Радослав Здравков, когато започна в скаутското звено. Но пък по-късно "червените" съобщиха официално, че се разделят със Здравков. Иначе Пламен Гетов има любопитна визитка. Той играе за кратко в ЦСКА през 1988 г., но повече мачове има за вечния враг Левски. За "сините" той вкарва 30 гола в 38 мача и става шампион на България през 1993 година.

Пламен Гетов има опит като скаут в отбора на Лудогорец, както и в други по-скромни отбори. Изкара и няколко месеца като спортен директор на Спартак Варна. За последно работи на ръководен пост в Левски Лом.

