"ЦСКА може да гони Левски за титлата в Първа лига" (ВИДЕО)

25 ноември 2025, 12:18 часа 465 прочитания 0 коментара

Спортният журналист на Actualno.com Бойко Димитров заяви, че ЦСКА може да гони Левски за титлата в Първа лига. Той направи това изказване в новия епизод на “Точно попадение”, изтъквайки факта, че старши треньорът на "армейците" Христо Янев вече два пъти през този сезон спря "сините" - веднъж с Ботев Враца и втори - с "червените". От друга страна, водещият Стефан Йорданов не вижда кой може да узапти машината на Хулио Веласкес.

Има ли кой да спре Левски?

"Със сигурност Лудогорец може да гони Левски. И ЦСКА може да гони Левски. Нека да изчакаме да свърши есенният дял. Както видяхме, Черно море и Локо Пловдив може би ще спукат гуми. Ако тези два отбора изпаднат от четворката, на тяхно място влизат Лудогорец и ЦСКА. Тогава за Левски ще е много по-трудно. Попита дали има кой да спре полета на Левски. Христо Янев два пъти спря "сините" този сезон. Ако Лудогорец и ЦСКА влязат в четворката, на Левски му предстоят 6 много трудни мача", отбеляза Димитров.

Христо Янев

Журналистите се обединиха около мнението, че ЦСКА е демонстрирал характер срещу Ботев Пловдив. Именно това според тях е липсвало на "червените" до момента. Спортните редактори коментираха и загубите на ЦСКА 1948 и Локо Пловдив. "Много е рано ЦСКА 1948 и Локо Пловдив да отпадат от битката за титлата", смята Бойко Димитров, който бе контриран от Джем Юмеров. "За мен двата отбора никога не са били в битката за титлата. Просто нямат капацитет".

ОЩЕ: Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

