Много интересно българско име проявява интерес към собствеността на Левски

Много интересно българско име е проявило интерес към собствеността на Левски, съобщи спортният журналист Деян Веселинов в подкаста Sportcast. Той не разкри името, тъй като на този етап не може да бъде проверено и би изглеждало като спекулация. Стана ясно обаче, че интересът се е появил съвсем наскоро, като въпросният български бизнесмен и неговата голяма българска компания са показали, че биха желали да влязат в клуба.

Голяма българска компания също има интерес към Левски

Според информациите, в последните няколко месеца се е появил интерес към Левски от поне две локации - от България и от чужбина. Деян Веселинов спомена, че е чул за интерес и от турска компания. Тези информации идват на фона на официалните разговори между Левски и компанията на Драган Шолак Sports Republic, която е със седалище в Лондон.

ОЩЕ: На Левски не му трябва съмнителен "бащица", а модерен модел на управление и хора, които да горят за клуба

Самият Наско Сираков потвърди преди месец, че в последните месеци е проявен интерес към собствеността на Левски и от други компании, но в неформални разговори. Иначе сега от Sports Republic изглежда, че са готови да влязат в официални преговори, като за целта трябва да формират работна група, която да води разговорите с излъчените представители от Левски.